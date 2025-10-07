米津玄師「IRIS OUT」×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー解禁
大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、米津玄師が手がけた主題歌「IRIS OUT」にのせたオープニングムービーが解禁された。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV
映像は、デンジ、アキ、パワーの出勤風景をはじめとするコミカルで日常的なシーンから始まり、早川家の騒がしい朝と、対照的に穏やかなマキマの様子を対比させながら展開。劇場版からのカットアウト映像として構成されており、レゼがカフェでアルバイトをしている姿も描かれている。ビートに合わせて踊るポチタやデンジたちのダンスシーンにも注目だ。
「IRIS OUT」は、9月15日の配信リリース以降、各種ランキングで記録的な成績を収めている。オリコン週間ストリーミングランキング（10月6日付）では週間再生数3219.9万回を記録し史上最高記録を達成。米Billboard「Global 200」（10月4日／11日付）では日本語楽曲として過去最高位の5位を2週連続で獲得するなど、国内外で“歴代最高記録”を次々と更新している。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、シリーズ累計発行部数3100万部を超える藤本タツキの原作漫画をもとに、テレビアニメ版の最終話から続く物語を描いた完全新作。公開から18日間で興行収入45億円、観客動員296万人を突破し、3週連続で週末動員ランキング1位を記録している。アジアを皮切りに100以上の国と地域での上映も決定している。
