阪神梅田本店、1階の大部分をリニューアル 「全国各地のグルメがそろうローカルフードの聖地」に
阪神梅田本店は、11月に向けて1階フロアの大部分を「全国各地のグルメがそろうローカルフードの聖地」としてリニューアルする。
【画像】阪神梅田本店「うまいもんみっけ」冷凍麺コーナーを拡充
その目玉の一つとして「うまいもんみっけ」を地下1階から1階に移転し、面積を約1.5倍に拡大オープン。従来から好評のご当地冷凍餃子に加え、専門店クオリティで人気が高まる冷凍麺コーナーを拡充し、名古屋のきしめんやナポリタン、富山のブラックラーメンに沖縄そばまで約50種が勢ぞろいする。
さらに、オープンにあわせて開発した「グリル梵」のハンバーガーをはじめとする特別な限定品など、魅力的な売場に生まれ変わる。
