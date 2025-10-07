九州・山口の食を国内外に売り込む商談会が7日から、福岡市で始まりました。「トランプ関税」による影響が懸念される中、福岡市内の日本茶の製造・販売会社では、味や品質の良さを売り込み勝負しています。



粕屋町産ブロッコリーなどの具材が入った、福岡市の企業が販売する「もなか」。お湯をそそいで60秒で野菜たっぷりのスープが完成します。

福岡市の福岡国際センターで開かれている「フードエキスポ九州」です。会場には、九州・沖縄・山口の「食」を国の内外に売り込もうと、食品メーカーなど過去最多の329社が出展しています。





こちらは、佐賀県神埼市にある寿司店が作ったプリンです。今回、販路を拡大しようと、このイベントに初めて参加しました。プリンには、材料を提供している生産者の名前をつけたということです。■神埼やぐら寿司・佐藤浩二 代表「コンセプトは、佐賀で頑張っている人を応援する。全国の皆様に知ってもらい、購入してもらえるようアピールに来ました。」

プリンは、佐賀県産の卵と牛乳を使い、茶わん蒸しと同じ技法で低温で30分蒸して作っています。



■鬼丸ゆりか記者

「なめらかなくちどけで、濃厚なカスタードとミルクの風味が広がってやさしい甘さです。おいしい。」

会場には、国内だけでなく、アメリカやフランスなど11の国と地域からのバイヤーの姿もありました。

フランスから訪れたバイヤーは、パリで経営している日本食のコンセプトストアで新たに販売する商品を求めて来場しました。



■iRASSHAi・マルシャン・ザビエCEOマルシャン・ザビエCEO

「フランスでは外食で日本食を食べるが、家でなかなか作らない。市場の潜在性があると思っていて、いい商品を持ってきて説明したら、もっと日本食を作るようになると思います。今は抹茶ブーム。買えないくらい需要があります。」

この日本茶ブームをチャンスと捉えているのは、福岡市博多区にある日本茶の製造・販売会社です。フランスやアメリカなどに八女茶を輸出していて、中でも玉露の輸出数量は去年と比べて、この日までにおよそ2倍に増えたといいます。



■西福製茶・西宏史 社長

「八女茶の価値を伝えて納得して買ってもらう。八女の玉露・煎茶を飲んで味わい、香りを体験してもらう数を増やして、八女茶に触れてもらう。」



アメリカでは、ことし8月から15パーセントの相互関税が適用されました。本来の味や香りなど品質の良さを売り込む戦略の効果もあり、海外からの引き合いが多いため、こちらの会社では現時点で関税の影響は受けていないといいます。



「フードエキスポ九州」は8日まで開かれています。