歌手のテイラー・スウィフトが、婚約者でNFLカンザスシティ・チーフスのタイトエンド（TE）トラヴィス・ケルシーとの結婚式についてコメント。友人でシンガー・ソングライターのエド・シーランがパフォーマンスする可能性が高いことを明かした。



【写真】ステージでも豪華共演が実現した

英国のラジオ番組に出演したテイラーは「エドが歌うのを止められないと思う」と語った。「彼はいつも『結婚式で歌って』って頼まれるの。ステージがあれば、彼はそこに立つのよ」と、エドのサービス精神と観客への思いやりを称賛した。「彼は人が求めるものを理解していて、それを届けたいと思ってる」とコメントした。さらに「私たちの友情の楽しいところは、2人とも歌うのも作詞作曲も大好きってこと。『歌わせないで…わかった歌う!』って感じなの」と“似た者同士”であることも語った。



またテイラーは、先日行われた歌手で女優のセレーナ・ゴメスと音楽プロデューサーのベニー・ブランコとの結婚式でエドと会ったことも告白。「ウェンブリーで彼が私のステージに出てくれた時の話で盛り上がったわ」「私たちには不思議なシンクロがあるの。ずっとそうだったし、これからも続くと思う」と語った。



