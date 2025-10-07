JFA¡¡²òÇ¤¤Î±Æ»³µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¸åÇ¤¤ÏÌ¤Äê¡¡Âå¹Ô´Þ¤á¡ÖµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÂáÊá
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Çº£·î2Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê58¡Ë¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï¡¢¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëU¡½20WÇÕ»ë»¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ê·ÐÍ³¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Æ»³»á¤Ï»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç2Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ç6Æü¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¸åÇ¤¤¬Ì¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÂåÉ½¡Ë³èÆ°¤Ï³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âå¹Ô¤òÃÖ¤¯¤«ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²òÇ¤¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤«¤é¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢U¡½20WÇÕ»ë»¡¤ËÂå¹Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢º£¸åµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£