昨年８月いっぱいでフジテレビを退社し、同１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが７日、公式インスタグラムを更新。完全受注生産のカレンダー発売を改めてＰＲした。

９月２３日に壁掛けカレンダー（税抜き４５００円）と卓上カレンダー（税抜き３０００円）の発売を発表していた渡邊アナ。ともにトレカ３枚つきで、メンバーシップ会員限定のセットとして、２種のカレンダーにイベント参加権、サイン会参加権がついた１万５０００円（税抜き、税込み１万６５００円）という選択肢もあることを発表していた。

この日は「１２月６日（土）の『カレンダー発売記念トークイベント＆サイン会』当日、会場にお越しいただけなかった皆様を対象に、オンラインサイン会を開催いたします」と発表。参加条件として、メンバーシップ会員であること、１万６５００円の会員限定セットを購入した人を対象にしていることなどを説明した。また「このカレンダーは完全受注生産のため、１０／２１までしか購入できません！お早めに！」と改めて告知している。