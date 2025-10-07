10月5日、お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子がアメーバオフィシャルブログを更新。長女・さっちゃんが見せた“母性本能”あふれる行動を紹介し、ファンからも反響を呼んでいる。

【写真】運動会前に撮影した仲良し兄妹2SHOTも公開

江上のブログは、2020年9月に誕生した5歳の長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した2歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などを綴っている。

この日、江上は「これが母性本能。。」と題してブログを更新。前日に家族で子供たちの運動会に参加したことを報告すると、保育園で作ったというクラスTシャツに黒のズボンを着たやる気満々な息子と、白いポロシャツに黒のスパッツをインした“審判風”な娘の兄妹ショットを公開。兄妹揃って、「がんばるぞー！」「えいえいおー！」と気合十分な姿を見せている。

さらに、「子供たちのいつもは見られない姿を見て、涙がちょちょぎれちゃって」と感想を綴りつつ、夫・ヒロさんと共に保護者競技にも全力で参加したと明かし、「本気でやり過ぎて、本日筋肉痛」「普段の運動不足を痛感しました、、、」と振り返った。

その後、「保育園で仲良くしている家族のお家に遊びに行って、最近産まれたベビーちゃんと初対面！！！！」「新生児ってなんて小さいの」「私も感動したのですが、それ以上にさっちゃんが興奮して、ベビちゃんにつきっきりでした」などと明かし、赤ちゃんに顔を寄せて声をかける娘の姿や、ミルクを飲ませようと一生懸命手伝う様子、寝顔をのぞき込みながら語りかける姿などを掲載。

最後には、「これが母性本能というやつなのか！？」「しっかりお姉さんやってて、成長を感じまくりな1日でした」としみじみした様子で綴り、ブログを締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは、「ただただ可愛い」「運動会は泣けます！」「みんな同じですね親は」「普段見れないこどもの姿をみて、感激しちゃいますよね」「さっちゃん、女の子ちゃんですね〜」「感動」などの声が寄せられている。