Snow Man岩本照、主演ドラマ『恋する警護24時 season2』前作よりパワーアップした熱演に期待

10月17日から放送がスタートするドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）で主演を務めるSnow Man・岩本照。同作は、2024年1月期に放送された『恋する警護24時』の続編で、新たなキャストも加わってスケールアップしているという。そこで本記事では、season2の内容や岩本の役柄などに触れつつ、今作での注目ポイントも紹介したい。

岩本は、大人気グループ・Snow Manのリーダーとして活躍しながら、俳優業にも挑戦している。2022年には映画『モエカレはオレンジ色』で超シャイで真面目な消防士役を演じ、鍛えられた肉体で説得力のある演技を披露して話題を呼んだ。同年夏にはミュージカル『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』でも主演を飾り、若くハンサムな天才詐欺師フランク・ジュニア役を熱演。好評を博し、2024年には再演もされている。近年では作品を引っ張る座長としての存在感も増してきている印象だ。

そんな岩本が2024年に主演を務めた『恋する警護24時』は、無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本）とヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）の恋をはじめ、事件の謎を追う考察あり、迫力のアクションありの展開で話題を呼んだドラマだ。今回放送されるseason2はその続編にあたり、辰之助が敏腕の女性ボディガード・三雲千早（成海璃子）とバディを組み、ぶつかり合いながらも新たな警護チームで奮闘する物語。前作の辰之助と里夏の「守る／守られる」という関係から一歩踏み込み、今回は辰之助と千早がお互いにプロフェッショナルとして対峙する姿が描かれるという。

前作での岩本の演技について、SNSでは、「とても良い」「引き込まれる」「アクションが想像以上」など絶賛する声が多かっただけに、新たな要素が加わった今作で彼がどんなパワーアップした芝居を見せてくれるのか期待が高まる。公式インタビューでは、「アクションは、前作以上に見ていただく方が手に汗握るような迫力あるものをお届けしたい」「season2を迎えて僕もより気合が入っている」と熱い意気込みを明かしており、ファンの期待に応えたいという気持ちが強く伝わってくる。

『恋する警護24時 season2』は、岩本のキャリアをさらに広げる作品となるだろう。前作の魅力はそのままに、新しい挑戦を重ねる場でもある本作で、彼が俳優としての可能性を改めて示してくれることを期待したい。