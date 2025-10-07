¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡É¤Î°¦¾Î¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡¡¿·µ¬»ö¶È¤Î»²Æþ¤âÈ¯É½¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Î¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥¥¨¥¢¤Î¼èÄùÌò¤Ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¥¨¥¢¤Ï±í»°¾ò¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¾®·¿¹Ò¶õµ¡À½Â¤¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·2027Ç¯ÅÙ¤Î¹õ»ú²½¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
10·î6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥¥¨¥¢¤Î²ñ¸«¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÒËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ó
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£10·î1ÆüÉÕ¤Ç¥È¥¥¨¥¢¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤«¤Ç¤âPR¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤»¤ë¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤â¥·¥¹¥Æ¥à²°¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥×¥ê¤È¤«¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤Ç¤¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥±¥Ã¥È³«È¯¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Î³×¿·À¤Ê¤É¤ò¥È¥¥¨¥¢¤ÏÉ¾²Á¤·¡¢º£²ó¡¢¼èÄùÌò¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥¥¨¥¢¡£2024Ç¯¤Ë1·î¤Ë½¢¹Ò¤·¤³¤ì¤Þ¤ÇµÖ¼î¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¿À¸Í¤Ë¶õÏ©¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢º´ÅÏ¶õ¹Á¤Ø¤Î½¢¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡Ò¥È¥¥¨¥¢¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸¼èÄùÌò¡Ó
¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¤Íº´ÅÏ¡£¶õ¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñº´ÅÏ¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤À¤·1²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Çº´ÅÏ¤Ë½¢¹Ò¤¹¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥¥¨¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î½¢¹Ò°ÊÍèºÇ½ªÀÖ»ú¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥È¥¥¨¥¢¡¡ÏÂÅÄÄ¾´õ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ó
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÌäÂê¤È»º¶È¤Î¶õÆ¶²½¤ÎÌäÂê¡¢ÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤³¤Î3¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦ÊÒÉÕ¤±¤ë¤«¡×
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î³¹±í»°¾ò¤òµòÅÀ¤ËLSA¡¦¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£LSA¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼ÂÍÑµ¡¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºº£¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ÎÍ½Ìó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆó¼¡¸òÄÌ¡¢ÉÂ±¡¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¤ò°ì³ç¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê³«È¯¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£2027Ç¯ÅÙ¤Î¹õ»ú²½¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¥È¥¥¨¥¢¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸¼èÄùÌò¡Ó
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤ÈËÍ·ë¹½¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÏÊý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¹âÎð¾¯»Ò²½¤Ç¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¤È¤«ËÜÅö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÆóÂ«»°Ê¸¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤â¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦Êõ¤Î»³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Î¼èÄùÌòÁª½Ð¤½¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Î»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥¥¨¥¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
