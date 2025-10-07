ユニクロは、2025年秋冬のUNIQLO and JW ANDERSONから、伝統的なフィールドウェアからインスパイアされたコレクションを発売する。英国らしい定番スタイルにデザイン性と実用性を融合させ、冬の装いを新たな視点で再構築した。

メンズのパフテックユーティリティジャケットは、ハンティングジャケットから着想を得たデザイン。ワイドテーパードシルエットのメンズコーデュロイパンツは、ワークテイストなフロントポケットがアクセントになっている。肌触りのよいウィメンズのポンチョは、ブランケットとしても、ボタンを留めてアウターとしても使用できる。



「2025 年秋冬コレクションラインアップ」（WOMEN）

軽くて暖かい高機能中綿「パフテック」を採用したウィメンズのショートジャケットは、クロップド丈で旬な着こなしを演出する。バイカラーのヘリンボーン柄ラムクルーネックセーターはジェンダーレスに楽しめるアイテムとなっている。毎シーズン、カラーリングとプレイフルなデザインが好評のヒートテックソックスは5型計10色をラインアップする。



「2025 年秋冬コレクションラインアップ」（MEN）

Jonathan Anderson氏は、「今シーズンのコレクションは英国らしい冬のワードローブをアップデートし、コーディネートのしやすさと普遍的な遊び心が魅力となっている。ユーティリティジャケットやポンチョといったJW ANDERSONらしいユニークなアイテムに加え、シグネチャーとなったジーンズやオックスフォードシャツには温もりのある新色を加えた」とコメントしている。

［小売価格］

アウター：5990円〜9990円

ポンチョ：5990円

シャツ：3990円

ボトムス、スカート：3990円〜4990円

ニット：3990円〜4990円

グッズ：590円〜3990円

（すべて税込）

［発売日］10月17日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja