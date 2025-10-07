ユニクロ、伝統的なフィールドウェアからインスパイアされた「UNIQLO and JW ANDERSON」2025年秋冬コレクションを発売
ユニクロは、2025年秋冬のUNIQLO and JW ANDERSONから、伝統的なフィールドウェアからインスパイアされたコレクションを発売する。英国らしい定番スタイルにデザイン性と実用性を融合させ、冬の装いを新たな視点で再構築した。
メンズのパフテックユーティリティジャケットは、ハンティングジャケットから着想を得たデザイン。ワイドテーパードシルエットのメンズコーデュロイパンツは、ワークテイストなフロントポケットがアクセントになっている。肌触りのよいウィメンズのポンチョは、ブランケットとしても、ボタンを留めてアウターとしても使用できる。
軽くて暖かい高機能中綿「パフテック」を採用したウィメンズのショートジャケットは、クロップド丈で旬な着こなしを演出する。バイカラーのヘリンボーン柄ラムクルーネックセーターはジェンダーレスに楽しめるアイテムとなっている。毎シーズン、カラーリングとプレイフルなデザインが好評のヒートテックソックスは5型計10色をラインアップする。
Jonathan Anderson氏は、「今シーズンのコレクションは英国らしい冬のワードローブをアップデートし、コーディネートのしやすさと普遍的な遊び心が魅力となっている。ユーティリティジャケットやポンチョといったJW ANDERSONらしいユニークなアイテムに加え、シグネチャーとなったジーンズやオックスフォードシャツには温もりのある新色を加えた」とコメントしている。
［小売価格］
アウター：5990円〜9990円
ポンチョ：5990円
シャツ：3990円
ボトムス、スカート：3990円〜4990円
ニット：3990円〜4990円
グッズ：590円〜3990円
（すべて税込）
［発売日］10月17日（金）
ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja