セイコーウオッチは、「キングセイコー」VANACから、「PEANUTS」とのコラボレーション数量限定モデルを、11月8日から発売する。国内限定150本となる。

1950年に連載が開始された「PEANUTS」は、今年でコミック誕生75周年を迎える。「スヌーピー」をはじめとする個性豊かなキャラクターたちは、世代を超えて人々に愛され続け、日常にある幸せと希望について語りかけてくれる。一方、1972年の発売から半世紀を経て、今年7月に新たな姿で登場したVANACは、オリジナルモデルに込められた意志を継承しつつ、新デザインと最新のムーブメントを備えて進化を遂げている。

今回「時を超えて愛される個性的な存在」である「PEANUTS」に敬意を表し、時を超えて新たな価値をまとったVANACで初めてのコラボレーションが実現した。「PEANUTS」のキャラクターたちが日常に寄り添い、前向きな気持ちに向けてそっと後押ししてくれる、特別なモデルとなっている。

同作には今年に新開発されたメカニカルムーブメントである「キャリバー8L45」を搭載した。約72時間のパワーリザーブと、セイコーの現行メカニカルムーブメントでは最高峰の日差＋10秒〜−5秒を実現し、長い持続時間と安定した精度を併せ持つ。

1972年、風格あるデザインを特徴としていたキングセイコーから、鮮やかなカラーリングや斬新な多面形状のケースデザインが異彩を放つ「VANAC」が発売された。そして今年、50余年の時を経て、キングセイコーの新たな可能性を切り開こうとする当時の「VANAC」に込められた意志を継承する新生「VANAC」が登場した。

［小売価格］49万5000円（税込）

［発売日］11月8日（土）

