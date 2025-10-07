心を込めて家族を思いやるように消費者を迎えるシャングリ・ラ 東京は、10月6日からイタリアンレストラン「ピャチェーレ」、日本料理「なだ万」、「ザ・ロビーラウンジ」のクリスマスディナーコースの予約を開始する。街の灯りが煌めき、心躍る雰囲気漂うクリスマスシーズンに、シェフたちが心を込めて紡ぐ3つのレストランの魅力が光るコースで、家族や大切な人と忘れられない時間を過ごしてほしい考え。

イタリアンレストラン「ピャチェーレ」ではシェフが日本全国から厳選した食材をメニューにふんだんに盛り込み、素材の味を引き出す調理法にこだわった華やかな6品のフルコースを提供する。

聖なる夜の幕開けを飾るのは、3種の小さなアミューズブッシュ−うにのカクテル、鮪のタルト、黒トリュフとハニーマスタードのパイ。ひと口ごとに繊細な味わいと美しい余韻が広がり、シャンパンなどのドリンクとともに楽しむことで、これから始まる特別なディナーへの期待が高まり、クリスマスの高揚感を静かに引き立てる。

前菜にはブルーオマール海老のコンフィ、北海道産ホタテのカルパッチョに、ほんのり温かいビスクスープをかけた一品と、フォアグラのテリーヌを用意した。フォアグラのテリーヌはりんごに見立て、中にりんごのピューレとコンポートを忍ばせ、バルサミコ酢のピューレとさつまいもチップスを添えた。フォアグラのテリーヌの柔らかさ、カリカリとしたチップス、バルサミコ酢の酸味とりんごの甘さ、食感の違いや合わせることで広がる味わいを楽しめる。北海道・村上農園の熟成ポテトを使ったニョッキには、鹿児島・南洲牧場の旨味豊かな黒豚のサルシッチャを合わせ、栗のチップと白トリュフをあしらった。

皮目を香ばしく焼き上げた甘鯛には、ゆり根と蕪のピューレに貝出汁のフォームを重ね、宮崎県産キャビアとライムキャビアを添えている。キャビアの塩味とライムの爽やかさが甘鯛の旨味を引き立てる、繊細で奥行きのある一皿になっている。

メインには、奥深い旨味を湛えた京都七谷鴨を用意した。酸味と爽やかさが際立つビーツとラズベリーの付け合わせが鴨の豊かな風味を引き立て、華やかで印象的な料理に仕上げている。メインの京都七谷鴨は、追加料金にて横濱ビーフへの変更も可能。ポルチーニのデュクセルを包んだテンダーロインには、パセリを混ぜたパン粉をまぶし、旨味を閉じ込めるために1分だけ揚げている。ミディアムレアに仕上げた肉は、ポルチーニの香りとともに、驚くほどジューシーな味わいを、トリュフをたっぷり使った甘めのマデラソースで堪能できる。

デザートには、柚子のムースをチョコレートで包み込んだチョコレートドームが登場。トップには金箔をあしらった金の板を添え、クリスマスらしい華やかさを演出した。ロゼシャンパンのグラニテが、濃厚なムースと絶妙に調和し、食後のひとときを優雅に彩る。

日本料理「なだ万」の鉄板焼きカウンターでは、和のエッセンスを随所に散りばめた、特別なクリスマス鉄板焼きディナーを提供する。フォアグラのテリーヌをふぐの薄造りで包み、生うにやキャビアを添えた贅沢な前菜から始まり、伊勢海老や毛蟹など旬の高級食材が、目の前で音と香りを立てながら焼き上がる贅沢なひとときを堪能してほしいとのこと。匠の技が織りなすライブ感とともに、黒毛和牛はヒレとサーロインの食べ比べで提供。部位ごとの旨味や火入れの違いを通して、和牛の神髄に触れる特別な夜を過ごせる。



「ザ・ロビーラウンジ」クリスマスディナー

「ザ・ロビーラウンジ」で提供するクリスマスディナーでは、伝統的なクリスマスの雰囲気を感じながら、特別な夜を迎えてもらえる。ロブスターのタルティーヌ、たっぷりのいくらを乗せたサーモンロール、蟹のカクテルなど、冬に旬を迎えるシーフードをふんだんに取り入れた前菜は、トリュフなどの贅沢な食材とともに、まるでアフタヌーンティーのようにスタンドに美しく盛り付けられている。メインには、イギリスのホリデーシーズンを象徴する伝統料理「ビーフウェリントン」を用意した。パイの中で蒸し焼きにされた柔らかな牛フィレ肉に、芳醇な赤ワインソースを添えて仕上げた。デザートには、クリスマスの定番スイーツ「ブッシュ・ド・ノエル」をはじめ、「レアチーズケーキのスノーマン」や「ベリーのコンポート」が、聖夜の締めくくりを華やかに演出する。

［クリスマスディナー 概要］

ピャチェーレ クリスマスディナー

期間：12月20日（土）、12月23（火）〜12月25日（木）

時間：18:00〜23:00

場所：28階 イタリアン「ピャチェーレ」

料金：クリスマスディナー 3万3000円（メイン料理を「横濱ビーフ」に変更の場合、追加料金8000円）

なだ万 鉄板焼き クリスマスディナー

期間：12月20日（土）〜12月25日（木）

時間：第一部 17:00〜19:00／第二部 20:00〜22:00

場所：29階 日本料理「なだ万」

料金：3万8500円

ザ・ロビーラウンジ クリスマスディナー

期間：12月20日（土）、12月24（水）〜12月25日（木）

時間：第一部 17:30〜19:30／第二部 20:00〜22:00

場所：28階 ラウンジ＆バー「ザ・ロビーラウンジ」

料金：グラスシャンパン付き 1万6500円

グラスシャンパン付き＆赤・白ワインフリーフロー 1万9800円

シャンパンフリーフロー：2万8600円

※予約・問い合わせ：Tel 03−6739−7264

※表示料金は税込、別途サービス料15％が必要

※表示の内容および料金は、仕入れ状況によって予告なく変更になる場合がある

シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツ＝https://www.shangri-la.com/jp