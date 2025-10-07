東京初期衝動、ワンマンツアー『東京初期衝動 ツアー2025』開催　「東京初期衝動MV Short ver.」公開も

東京初期衝動が、12月18日大阪 心斎橋Pangea公演を皮切りに東名阪で『東京初期衝動 ツアー2025』を開催する。あわせて、「東京初期衝動MV Short ver.」を公式YouTubeチャンネルにて公開した。

同ツアーの開催は、10月5日に東京キネマ倶楽部にて開催されたメジャーデビュー記念ワンマンライブ『みなさんｯｯ‼️さよなランデブゥ～🐽‼️これガチね⁉️』のアンコールにて400名の観客の前で発表されたもの。同ツアーは、初期衝動そのものの荒々しさそのままに、メジャーデビューを経て説得力を兼ね備えた彼女たちの新しい一歩と言える。

さらに、今回公開となった特別編集版の「東京初期衝動MV Short ver.」は、デビューアルバム初回盤特典映像として収録の「東京初期衝動」のMVの反響を受けたものだ。

なお、同ツアーのチケットはFC最速先行を10月13日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）