harha、新曲「素描」がドラマ『すべての恋が終わるとしても』OP楽曲決定　ジャケットは吉武道多が担当

harhaが、ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ／テレビ朝日系）の完全書き下ろしのオープニング曲「素描」を担当することが決定。あわせて、同楽曲を10月13日に配信リリースする。

ドラマ『すべての恋が終わるとしても』は、原作者 冬野夜空が旧Twitter時代に書いていた140文字の物語を、書籍化ののちドラマ化したもの。ダブル主演の葵わかな演じる羽沢由宇と、神尾楓珠演じる大崎真央を中心とする、8人の男女の忘れられない恋を描いたラブストーリーだ。高校の卒業式の日に付き合いはじめた由宇と真央のほか、彼らの兄妹、友人、同僚、家族の、リアルでほろ苦い恋愛模様を描いている。

同ドラマのタイアップで、ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ）オープニング楽曲「マスカレード」に続く2期連続のドラマタイアップとなる。

同楽曲は、繊細な感情を見事に表現したバラードソングで、楽曲が進むにつれ壮大なサウンドに変貌する。ドラマのテーマでもある“忘れられない恋”と完璧にリンクしながらも、harhaのテーマでもある“絶望からの這い上がり”も落とし込んだ楽曲となっている。

また、あわせて公開された同楽曲のジャケット写真は、画家 吉武道多による、素描（デッサン）によるアートワークだ。ドラマにも大きく関連するデザインや芸術に寄り添いながらも、今までのharhaにはない新鮮なクリエイティブとなった。

さらに本日10月7日に3周年を迎えたharhaは、本格的なライブ活動を開始し、来年には3度目のワンマンライブをZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催することを公開した。

harha コメント--素描に込めた想いを教えてください。祈りのような愛を込めました。別れの悲しさや涙よりも、どんな場所やどんな時でもただひたすらに優しく想い続けるような温もりの類を、感じていただけたら嬉しいです。

--楽曲で特に注目してほしいポイントはありますか？アコースティックなピアノとギターに対してうねりのように絡み合うヴァイオリンとボーカルをぜひお聴きください！

--視聴者へのメッセージをお願いします。愛おしかった人の存在を感じる瞬間は、その人物がいない時の方がより顕著です。匂いや風景、仕草など愛した人の足跡は、あなたが思うよりも生活に潜みいつまでも漂い続け、それは素描のようにこれからの日々の下書きに変わっていくと思います。この曲がそんな日々の讃歌になることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）