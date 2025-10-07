39歳長友佑都、日本代表合流！妻の平愛梨さんが反応「この瞬間を捉えたカメラマンさん！素敵」

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

10日にパラグアイ、14日にはブラジルとの親善試合を行う。

すでに合流した一部の代表選手たちはこの2連戦に向けたトレーニングを開始している。

FC東京でプレーする39歳の長友佑都も日本代表に合流。彼のマネージャー公式Instagramアカウントが、その様子を投稿していた。

すると、妻であるタレントの平愛梨さんがその投稿に反応。

サングラスをかけた長友が移動車から降り立つ写真に対して、こんなコメントをしていた。

「子供達を寝かしながら一緒に寝て、やっぱり必ず目覚めてしまうんだよな。またすぐ眠れたらイイけど眠らなくてピコピコ（スマホをいじってた）。

夫がワゴン車から登場激写！この瞬間を捉えたカメラマンさん！！素敵ッ。FC東京のカメラマンさんが撮る写真も毎回好きだけど、この写真見て余計に目が覚めた。

遠い距離を運転してくれた専属ドライバーさんにも毎回感謝。子供達の送迎もしてくれたり、ほんとに、人の力を借してもらえて有り難い」

インパクトある夫の写真で思わず目が覚めたというが、お世話になっているという専属ドライバーへの感謝もあらためて感じていたようだ。

長友は日本代表歴代2位となる通算144試合に出場してきた。パラグアイ戦、ブラジル戦には、それぞれ4試合に出場している。