「だいぶお兄ちゃんに」MIYAVIの妻・melody.、息子とのプライベートショット公開「大きくなってる」
アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは10月6日、自身のInstagramを更新。息子とのプライベートショットを披露しました。
【動画】melody.＆息子のプライベートショット
ファンからは、「いい時間を過ごしましたね」「スカイラーくん、だいぶお兄ちゃんになりましたね」「見ていて幸せな気持ちになる」「素敵な夏の思い出ですね」「大きくなってる」「スカイラー君楽しそう」「花火と幸せのお裾分けをいただきました。ありがとう！」との声が集まっています。
(文:中村 凪)
【動画】melody.＆息子のプライベートショット
「だいぶお兄ちゃんになりましたね」melody.さんは「漢江（ハンガン）でのゴールデンアワー」と英語でつづり、5本の動画を投稿。1本目は花火鑑賞に向かうボートに乗っているようで、melody.さんと息子はライフジャケットを着ています。息子はうれしそうにピースポーズを。2〜5本目では、水上から見える豪華で美しい花火の様子を披露しました。
ソウルでの親子ショット披露9月7日にも「夏が続くうちに楽しんでいます」と英語でつづり、ソウルでの親子ショットを公開していたmelody.さん。コメントでは、「とてもステキな笑顔！」「子供の成長は本当に早い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)