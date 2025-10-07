「高級感がある」と思う日産の車ランキング！ 2位「NISSAN GT-R」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「高級感がある」と思う日産の車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果】
回答者からは「世界的にも有名なスポーツカーであり、価格帯も高く性能も一流という点で高級感を感じます。デザインにも迫力があり、他の車とは一線を画す存在感を放っているため『お金持ちが乗る車』というイメージを持ちやすいです」（20代男性／静岡県）、「あこがれの高級スポーツカーだからです」（60代男性／愛知県）、「GT-Rは日産の旗艦で宝ですね」（60代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「伝統的な車で信頼も高く、デザインも洗練されていて高級感があります」（50代女性／広島県）、「長年培われたブランドの歴史や伝統が背景にあることも、高級感を支える大きな要素です」（30代女性／千葉県）、「会社役員が乗っているイメージがあるため」（30代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「高級感がある」と思う日産の車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：NISSAN GT-R／72票2位は「NISSAN GT-R」でした。日本を代表するスーパースポーツカーとして、その圧倒的な走行性能と存在感が評価されました。コメントでは車両価格の高さが高級感の理由として多く挙げられています。所有すること自体がステータスと考えられており、憧れの対象として強い支持を集めているようです。
回答者からは「世界的にも有名なスポーツカーであり、価格帯も高く性能も一流という点で高級感を感じます。デザインにも迫力があり、他の車とは一線を画す存在感を放っているため『お金持ちが乗る車』というイメージを持ちやすいです」（20代男性／静岡県）、「あこがれの高級スポーツカーだからです」（60代男性／愛知県）、「GT-Rは日産の旗艦で宝ですね」（60代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
1位：スカイライン／78票1位は「スカイライン」でした。長い歴史を持つ伝統的なスポーツセダンとして、そのブランドイメージに高級感を抱く声が多数寄せられました。特に「スタイリッシュ」「洗練されている」といったデザインへの評価が高く、スポーティーさと上品さを両立した佇まいが支持を集めているようです。
回答者からは「伝統的な車で信頼も高く、デザインも洗練されていて高級感があります」（50代女性／広島県）、「長年培われたブランドの歴史や伝統が背景にあることも、高級感を支える大きな要素です」（30代女性／千葉県）、「会社役員が乗っているイメージがあるため」（30代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)