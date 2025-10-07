¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û´î°æ¤Ä¤«¤µ¡¡ÁêËÀ£¹¹æµ¡¤Ï¡Ö¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥»Å¾å¤¬¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£ÇIII¡Ö£Á£Ì¡¦£Ò£ÂÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã£×£Ï£Í£Å£Î¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´î°æ¤Ä¤«¤µ¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤ÏÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£´£°¡¢£±£´°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°È¾£²£Ò¤Ï£²¹æÄú¤ÎÁ°ÅÄ¼Ó´õ¤¬¥¸¥«¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤¿ºÇÆâ¤ò£³¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ¾¡Íø¡£¸åÈ¾£¶£Ò¤Ï¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤ÆÏ¢¾¡¡£¤³¤ì¤ÇÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£´£³¡¢£·°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ£¹¹æµ¡¤Ï¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤«¤é²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥Ã¤È½Ð¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢Æó¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Àþ¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤Û¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ï£³ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½àÍ¥¤Ï£³¹æÄú¡£¡Ö¶¹¤¤¿åÌÌ¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸ÍÅÄ¤Ï¤É¤ÎÏÈ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢½àÍ¥¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤È¤È¤â¤Ë£´·î¤ÎÄÅ¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¡¢º£Ç¯£²²óÌÜ¤ÎÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£