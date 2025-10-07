6日、熊本市中央区の夏目漱石の旧居でシロアリの調査が行われました。調査したのは人ではなく犬。全国に3匹しかいないシロアリ探知犬のリッキーです。





りりしい表情の犬。2歳のオスのビーグル犬、リッキーです。約1年半の特殊な訓練を受け、ことし1月、西日本では唯一となる「シロアリ探知犬」となりました。今回、リッキーが訪れたのは熊本市中央区にある夏目漱石旧居。シロアリ防除を行う熊本市の業者が行った調査で、シロアリがいるかどうか探しました。





シロアリを探すのは鋭い嗅覚。シロアリが出すフェロモンをかぎ取るとその場に座りこみ、首を振って知らせます。その場所をスタッフが確認すると…



■ニッショウ化学・冨田佳介さん

「この木部がだいぶ水腐れしている状態になります。この奥の木部はいまは確認できないのでわからないのですが、ここはシロアリがいる可能性がある」



今回は建物の外からシロアリがいる可能性がある場所を4か所発見したということです。

■ニッショウ化学・冨田佳介さん

「調査時間も短縮できますし、精度もより増すのがメリット」



歴史的な建物も傷つけず調査するシロアリ探知犬のリッキー。10月は阿蘇神社や天草市の粼津集落でも調査を行う予定です。