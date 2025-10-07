滝沢眞規子、彩り豊かな手作り弁当披露 子ども達から自炊報告も「工夫して盛りつけた様子」
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルの滝沢眞規子が7日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子、おかずびっしりの手作り弁当
滝沢は、彩り豊かなおかずが詰められた手作り弁当の写真を披露し「今日は玄米に枝豆を混ぜたご飯とササミカツ。あとは少しづつです」と紹介。「ひじきが美味しくできたので明日はご飯に混ぜよっかな」としつつ「作り置きもたくさん作ると余らせちゃうし適度な量を思考錯誤中」と自炊の悩みも記した。
また「イギリスにいる子ども達が自炊している写真をたまに送ってくれるけど、美味しそうに工夫して盛りつけた様子をみると母はなんだか嬉しくなります」と母としての喜びもつづった。
同投稿にファンからは「ママの影響ですね！」「毎回流石のクオリティ」「食欲そそる」「お子さん達の料理も見てみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
