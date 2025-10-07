北佐久郡・軽井沢町で大学生など15人が亡くなったスキーツアーバス事故、「来年1月」で発生から10年になります。



軽井沢の高校では7日、遺族が特別授業を行い、安全なバス会社かどうか確認することの大切さを伝えました。



遺族会 田原義則 代表

「『格安バス』この言葉が広くある意味、悪い意味で使われ始めたのは、この軽井沢バス事故がきっかけになったと思っています」





７日、軽井沢高校で講演を行ったのは遺族会代表の田原義則さんです。田原さんは2016年1月に軽井沢町で起きたスキーツアーバス事故で当時・大学2年生だった息子の寛さんを亡くしました。この事故で寛さんを含めてバスに乗っていた大学生など15人が死亡。26人が重軽傷を負いました。来年1月で事故から「10年」になるのを前に町と遺族会が企画したこの講演会。田原さんは事故の教訓をもとに生徒に質問を投げかけます。田原さん「インターネットで格安なバスツアーを見つけました。この時あなたならどうしますか？」生徒「バスの運転手が複数人いるかとかコースを確認したり、休憩がどれだけあるかを確認します」田原さん「そこまで調べてから利用してほしい。怪しいなと思ったら乗らない」この事故を巡っては「業務上過失致死傷」の罪に問われているバス運行会社社長の髙橋美作被告・64歳と運行管理者だった荒井強被告・57歳の控訴審の初公判が「11月17日」に東京高裁で開かれる予定です。