元TBSでフリーアナウンサー新井麻希（43）が、第2子を妊娠したことを自身のインスタグラムで7日までに公表した。

「いつも見てくださっている皆様にご報告です。第二子を妊娠し、今週から、newszero のナレーションは、産休に入らせて頂きます」と報告。「報告するタイミングを失って笑、なんだかそれっぽい写真も撮れずバタバタで、気付いたら9ヶ月に突入です」ともつづった。

投稿には、大きくなったおなかを大事そうに抱える全身ショットも添えた。「毎週毎週、むくむく成長してくれる赤ちゃんと共に、ここまでやってこれました！そして温かく送り出してくださった番組の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」。また「私が休みの間に登板してくださる、ナレーターの佐藤委子さんにも感謝感謝です何卒よろしくお願いします！」と代打のフリーアナウンサー佐藤委子への感謝も口にした。

新井は14年に結婚を発表。23年6月には、41歳で第1子男児を出産したと報告していた。今回も高齢出産となる。「43歳と高齢なので、とにかく無理をしない、というのが今回のテーマでした。家族、友人、職場の皆様にもたくさん甘えました！」と明かし、「パワーアップして戻れるように頑張ります」と意気込みをつづった。