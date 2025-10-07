¡ÚÂç°æ¶¥ÇÏ¡¡¥ì¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡Û¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥ô¥¡¥ì¡¼¡¡Âç³°º¹¤·ÀÚ¤ê¡¡20ÀïÌÜ¤Î¥À¡¼¥È½éÄ©Àï¤Ç½Å¾Þ½éV
¡¡¸ÅÇÏÌÆÇÏ¤Î¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¡ÖÂè22²ó¥ì¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¡ÊJpn2¡¢1800¥á¡¼¥È¥ë¡¢12Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤¬7Æü¤ÎÂç°æ¶¥ÇÏ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥ô¥¡¥ì¡¼¡Ê5¡á·ªÅì¡¦¶¶¸ý¡¢Éã¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤¬Âç³°¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÆÏ¤«¤»¤Æ1Ãå¡£2022Ç¯10·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20ÀïÌÜ¤Î¥À¡¼¥È½éÄ©Àï¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢JBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Jpn1¡¢11·î3Æü¡¢Á¥¶¶1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿°È¾å¤ÎÉ©ÅÄÍµÆó¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¡¡¥À¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¹Ô¤¹¤ëÇÏ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ï¡Ë½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º½¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä´¶µ¤Ç¤â¥À¡¼¥È¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤«¤éµ³¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½¼¼Â´ü¤Î»þ¤Ëµ³¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ë¤´¤È¤ËÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¥ó¥«¥¸¥ç¥¦¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç½ÐÃÙ¤ì¤òÈÔ²ó¤·¤ÆÆâ¤«¤é¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¼óº¹¤«¤ï¤µ¤ì2Ãå¡£3Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥É¥µ¥Õ¥é¥ó¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã12¡ä¡ã7¡ä¡ã10¡ä¤Ï1Ëü6500±ß¡Ê59ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£