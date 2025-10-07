自民党・高市総裁は7日、党の新たな執行部を正式に発足させました。この新体制について、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が3つのギモンに沿って解説します。

1．高市カラーより「麻生カラー」

2．公明党は「連立離脱」の危機？

3．高市氏×玉木氏「極秘会談」？

■「チーム高市」本格始動 「麻生カラー」が鮮明に？

――まず1つ目のギモン、「高市カラーより『麻生カラー』」です。人事について、高市カラーよりも「麻生カラー」のほうが色濃く出ているとの批判の声もあるようですが。

「チーム高市」は7日、本格始動しました。高市氏は人事で「驚かせる」と言っていましたが、高市カラーが出たのか見てみると…。

まず、党4役と呼ばれる幹部に副総裁を加えた、自民党を会社に例えると「取締役会」となるメンバーには、麻生氏を含めて5人中3人が麻生派となりました。

高市氏は「適材適所」としていますが、あるベテラン議員は「これではまるで麻生政権だ」と揶揄しています。

高市氏は「総力結集」と言っていましたが、選挙戦で戦った小泉陣営の幹部は「敵を排除し、仲間だけを結集した」、高市カラーより「麻生カラー」が鮮明となった人事と言えそうです。

■公明党との関係に“こじれ”？…原因は高市氏の政治姿勢か

――次に2つ目のギモン、「『連立離脱』の危機？」です。いま、自民党が連立を組む公明党との仲がギクシャクしているということですが、連立離脱ということもあり得るのでしょうか？

いま、自民党は野党との連立拡大を模索していますが、その前にいまの連立パートナー・公明党との関係が少しこじれています。原因は高市氏の政治姿勢です。

公明党が最も大事にするのは「クリーンな政治」なんですが、高市氏が、いわゆる裏金問題で不記載があった議員を党幹部に登用したことなどに怒っているようです。7日、高市執行部と公明党の執行部との顔合わせがあったのですが、トップとNo.2との4人で1時間以上にわたる、異例の長さの会談となりました。

政治とカネの問題だけでなく、靖国神社参拝への姿勢など3点について協議をして、公明党側からの懸念があらためて伝えられたそうです。

いまの事態に、ある公明党の代表経験者は「連立解消もあり得るくらいの深刻な事態だ」「いまの自民党には公明党と話せる相手はいない」と話すなど、与党の関係がいま、ぐらついているようです。

■高市氏と玉木氏の「極秘会談」は…

――最後に3つ目のギモン、「高市氏×玉木氏『極秘会談』？」です。与党の中での関係性に変化がうまれている中、国民民主党との距離が近づいているということですが…高市氏と玉木氏、トップ同士の「極秘会談」はあったんでしょうか？

玉木氏は7日の会見では明確には答えませんでしたが、2人で会ったり電話で協議を行っているようなんです。

自民党と国民民主党との間では6日、麻生副総裁と榛葉幹事長のラインでの協議がありました。高市氏、玉木氏のトップ同士、麻生氏、榛葉氏の側近同士のライン、複数ラインで協議が連日行われるなど、距離が一気に近づいている印象です。

――この協議が進むかどうかで、私たちの生活に変化が出る政策というのは、何かありそうでしょうか？

やはり、国民民主党が強く求めている「ガソリン税」と「所得減税」であるとみています。

まず、ガソリン税の暫定税率の廃止。廃止することでは合意はしてるんですが、玉木氏は時期にこだわっています。「最速で11月に法律を成立させ、12月から廃止する」と求めています。ガソリン価格、軽油の価格も含めて、どれだけ早く下がるかは両党の協議次第です。

次に、所得税をめぐる「年収の壁の引き上げ」について、玉木氏は「前倒しして今年の年末調整での所得税還付」を目指すと発言しています。これまで政府内では、穴があく財源との議論をセットで行うべきという話もあり「年内の実施は難しい」という声が強かったので、高市執行部と国民民主党の玉木氏サイドの「高いボール」を受け入れられるかが焦点となっていくとみています。