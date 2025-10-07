【看病ヨロシク！丸投げ義妹】「また発熱で〜」義母は孫守り早々にギブアップ＜第3話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第3話 恐怖の家族グループLINE
【編集部コメント】
アヤさんもお義母さんに対してはやはり遠慮があるようで、一度断られたら「それでもなんとか！」と強引にはお願いできない様子。となると……次のターゲットはチサトさんになりますよね。アヤさんはチサトさんに対して、ことあるごとに「働くママには周囲のサポートが不可欠なんですよ〜」と意味深に繰り返すようになったそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
