こっちのけんとの新曲「わたくしごと」が、10月21日より放送のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の主題歌に決定。あわせて、同楽曲を10月22日0時にリリースする。

（関連：こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち）

同ドラマは、大泉洋が主人公 文太を演じ、脚本を野木亜紀子が手掛ける完全オリジナルの“ジャパニーズヒーロードラマ”。本楽曲は同ドラマのために書き下ろしたもので、自身初のドラマ主題歌となる。

また同楽曲は、ドラマの世界観に寄り添いながらも、こっちのけんとらしい真っ直ぐな歌声とメッセージ性が込められた1曲に。タイトル通り“自分自身の物語”をテーマに、真っ直ぐに愛を伝えたい気持ちと、それを素直に表すことができず葛藤する人間らしさを、丁寧に描いている。伸びやかなバラードの旋律に揺れる心情が重なり、聴く者の胸を深く震わせる楽曲に仕上がっているという。登場人物の心の奥に流れる愛と矛盾を、音楽で鮮やかに表現した同楽曲は、普遍的なテーマを持った1曲となっている。

＜こっちのけんと コメント＞

--主題歌のオファーを受けた時のお気持ちは？

こっちのけんと：とてつもなく嬉しかったです。ただいつもなんですが自分にあまり自信がなく「僕なんかでいいのですか！？」とも思いました。でもあらすじを読むと、この主人公文太も同じ気持ちで生きているんだろうなと思い、勇気がふつふつと湧いてきたのを覚えています。この場に綴るのも違うかもですが、本当に僕を選んでくださってありがとうございます！！！！

--楽曲制作にあたってドラマの脚本をお読みになられた感想を教えてください。

こっちのけんと：「めっっっっちゃおもしろ！早く続き読みたい！」と思いました（笑）しかもそれを大泉洋さんが主演で演じているのを想像すると間違いなく笑いあり涙ありなドラマになるんだろうなと、この文章を書いている今もワクワクがとまりません！

--楽曲に込めた想いを教えてください。

こっちのけんと：「わたくしごと」はまっすぐに素直に生きたい自分とその正反対の行動をとってしまう自分との葛藤をテーマに作りました。「人生は辛いことが当たり前すぎて理想や夢を語るとそのギャップに心が破られる」そんな感覚を歌詞に落とし込んだ一曲です。

--もし実際に“エスパー”の能力が手に入るなら、どんな能力が欲しいですか？

こっちのけんと：毎朝自分をゲームのようにキャラクリエイトしたいです。今日は大柄のプロレスラーのような姿で過ごして、次の日はバイオリンが似合うお嬢様の姿で過ごす、みたいに毎日を違う人として過ごしたいです！そうすれば全員のことが理解できるようになるし、人生が無限通り以上になる気がしてワクワクするからです（笑）

＜『ちょっとだけエスパー』主演 大泉洋 コメント＞

愛する人に素直になりきれない誰もが抱えるジレンマにも聴こえれば、もう伝える事ができない手遅れだった愛の言葉にも聴こえて。バカバカしくも、切なくも聴こえる奥深い歌でした。このドラマにふさわしい、控えめに言って、ちょっとだけ最高な主題歌です！

（文＝リアルサウンド編集部）