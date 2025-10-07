ソフトバンクは7日、田浦文丸投手（26）、長谷川威展投手（26）の支配下2選手と風間球打投手（21）ら育成8選手に来季の契約を結ばないと通達したと発表した。

ノースアジア大明桜高（秋田）時代に最速157キロをマークした風間は、ドラフト1位で2022年に入団。昨オフに支配下からの戦力外通告を受け、育成で再契約。今季は2軍戦の登板はなく、2年連続で非情の通告を受けた右腕は「ドラフト1位で取ってもらって、ありがたいけど、それに応えられなかった。申し訳ない気持ちでいっぱいです」と肩を落とした。

田浦は通算80試合に登板したが、今季は1軍登板なし。「8年間ホークスでプレーして、悔しい気持ちと感謝の気持ちがある」と語った。加入1年目の昨季は32試合に登板した長谷川は、3月に左肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けてリハビリ中。育成での再契約が検討されており、「来年の3、4月には試合で投げられるようにしたい」と前を向いた。

育成は星野恒太朗投手（23）、大城真乃投手（22）、藤田淳平投手（25）、赤羽蓮投手（21）、水口創太投手（26）、勝連大稀内野手（24）、川原田純平内野手（23）も戦力外通告を受けた。

支配下で通告済みの又吉克樹投手（34）、武田翔太投手（32）と合わせ、今オフの戦力外は現時点で計12人となった。