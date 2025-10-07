¥í¥ó¥É¥ó¤ÇàÌ¾¼Ö¥É¥é¥¤¥Öá¥·¥ç¥Ã¥È¡¢à·ã¥·¥Öá63ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ë¤ó¤ë¤ó¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ(63)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ö¤Î¥ë¡¼¥Õ¤ò³«¤±¤Æ¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖDriving in London¡×¤È¤À¤±ÄÖ¤ê¡¢ÉÛÂÞ¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾®·¿¼Ö¡ÖMINI¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë1Âæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ë¡¼¥Õ¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¸÷¤È¡¢Æ¬¾å¤Ë¹¤¬¤ëÀÄ¶õ¡¢ÊÂÌÚÆ»¤ÎÎÐ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉÛÂÞÌÜÀþ¤Ç¤ÎÁö¹ÔÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ë!!! ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ?! ¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸MINI¾è¤ê¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤µ¤»¤ÆÄº¤ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ë¤ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¶õ¤È±À¤È¡¢¿§¤Å¤¤¤¿ÌÚ¡¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£