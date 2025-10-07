¡ÖÁÐ»Ò!?½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ä¡×¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹àÇ®ÃËá¥½¥Ã¥¯¥ê·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¡Ö°ì½Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸«¤¨¤¿¾Ð¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡×¡Ö·»ÃË¡Á!!!!¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡àÇ®ÃËá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¾ÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢·»¤Á¤ã¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ç²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÅÄÀë¹À¤µ¤ó¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¸ò¤¨¤¿¡¢µï¼ò²°¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬·»¤Î¸ª¤òÊú¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÇ®¤¤¡¢Ç®¤¤¡¢Ç®¤¤¡¢Ç®ÃËº²!!¡×¤È¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤Ë2015Ç¯¡¢16Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬°¦¾Î¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤ÃË¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ê¤Î¡ª¡©½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±·¿¤â»÷¤Æ¤ë¤«¤é°ì½Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸«¤¨¤¿¾Ð¡×¡ÖWÇ®ÃË¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö·»ÃË¡Á!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£