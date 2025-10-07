40年、願い続けた思いが叶いました。



かつて山口県からペルーに渡った移民の孫が自らのルーツを知りたいと祖父が生まれ育った山口市を訪れ親戚と初対面を果たしました。



（日系3世 アナ・セシリア・ポロ・キムラさん）

「おはようございますおはよう」



7日朝、山口市秋穂を訪れたのは日系3世のアナ・セシリア・ポロ・キムラさん 64歳。



祖父は秋穂出身のペルー移民です。





日本は1899年からおよそ20年にわたりペルーにおよそ18000人の契約移民を送り出し、山口県からも1400人が移住しました。アナさんの祖父・木村直吉さんも海を渡り、現地で理髪店を営みました。ペルー人と結婚し、2人の子どもを授かりました。アナさんは、祖父の死後に生まれたため、祖父に会ったことはありませんが、40年ほど前から「自分のルーツを知りたい」と祖父が生まれた場所を探し始めました「山口県出身」とだけわかっていた情報をもとに去年来日し、県ペルー協会に相談。外務省にある資料などから協会が 祖父が暮らした場所や現在そこに住む親せきを探し当てました。そして、ついに祖父の故郷へ・・・。（宮本松子さん）「嬉しい、すごくうれしい」（アナさん）「ハッピー」宮本松子さんは、直吉の妹の孫です。自分の先祖がペルー移民でその子孫が海外にいることは今回の一件があるまでは知らなかったそうです。（宮本松子さん）「ようこそほんと遠路はるばる。大感激です」（アナさん）「ミートゥー（私もです）」アナさんは、曾祖父や大叔母が眠るお墓に手をあわせました。（アナさん）「祖父に『あなたの故郷に来てあなたをここで発見することができた』と伝えたい」「とにかくうれしい。（＝ベリーベリーハッピー）」「（宮本さんと）会ってまだしばらくしか経っていませんがすでに深くつながっている気がする」アナさんは10月10日まで山口に滞在し、祖父の故郷を満喫するということです。