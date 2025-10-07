2023年8月、静岡市のイベント会場に車で突っ込んで男女4人をはねるなどし、殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判が2025年10月7日から始まりました。

【写真を見る】「人を殺すつもりでやったことではありません」歩行者天国に車で突っ込み殺人未遂の罪に問われた男 初公判で起訴内容を一部否認=静岡地裁

男は「人を殺すつもりでやったことではない」と起訴内容を一部否認しました。

殺人未遂の罪に問われているのは静岡市駿河区丸子の無職の男（28）です。

起訴状などによりますと、男は2023年8月、静岡市葵区七間町で祭り会場の歩行者天国に車で突っ込んで男女4人をはねるなどし、会場にいた人らを殺害しようとした罪に問われています。

2025年10月7日の初公判で、男は起訴内容にある行為自体は認めたものの「人を殺すつもりでやったことではありません」と殺意については否認しました。

続く冒頭陳述で検察側は、犯行は無差別で危険であることや「交際相手との関係にむしゃくしゃしてやった」という動機の身勝手さなどを指摘しました。

一方、弁護側は男は時速20キロ未満で会場に突っ込んだことなどから、殺人未遂ではなく傷害の罪が当てはまると主張しました。