山田裕貴の妹・山田麻生、結婚を発表「大切な人と共に歩んでいきます」 兄とは過去にラジオ共演も
俳優・山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が7日、自身のイスタグラムで結婚したことを発表した。
山田はインスタグラムに直筆のコメントを掲載し、「私事で大変恐縮ですが
この度山田麻生は結婚いたしました」と報告した。続けて「8月に父が永眠し、
悲しみにおしつぶされず前に進めているのはそばで支えてくれるあたたかい人たち、そして応援してくださる皆さまの励ましのおかげです」と周囲に感謝の言葉をつづった。
また「家族や仲間と協力し合える幸せ、応援してくださる方々への感謝を忘れず、日々を大切に、お仕事も変わらず一つ一つ大切にそして、支えてくれる大切な人と共に歩んでいきます」と決意を新たにした。
麻生は2024年8月、兄の裕貴が出演するニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』で25年8月に死去した元プロ野球選手の山田和利さんとともに家族でラジオ共演を果たしていた。
