万博の「未利用チケット」→健康のきっかけに 堺市のパーソナルジムが1ヶ月無料を提案
大阪・関西万博の未利用チケットを健康のきっかけにしてほしいと、堺市のパーソナルジムが呼びかけている。
【写真】万博の未利用チケット→ジム通いで健康になるイメージ
パーソナルジム「ジムフィールド堺東スタジオ」は、「せっかくの万博チケットが無駄に…」という声に応えるべく、特別キャンペーンを企画。未利用チケットの提示で、月額1万6500円（税込）の通い放題プラン「セミパーソナルプラン」を1ヶ月分無料提供する。
「セミパーソナルプラン」は、ジムのセミパーソナルトレーニングがいつでも何度でも受け放題になるほか、200個の最新フィットネス動画やオンラインレッスンも利用し放題の充実した内容。万博が掲げる「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマにも沿うという。
