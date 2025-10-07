映画『恋に至る病』完成披露舞台挨拶に、ダブル主演を務めたなにわ男子の長尾謙杜さん、俳優の山田杏奈さんをはじめ、共演の前田敦子さん、主題歌を書き下ろしたSaucy Dogの石原慎也さんらが登壇しました。



長尾さんは、 “これまでに無いラブストーリーになっていると感じています。観ていただく方によっていろんな感想が出てくると思うので、それを共有して楽しんでいただければ” と、自信をもって挨拶。







山田さんも “撮影は約1年前の暑い時。演者、スタッフ一丸となって詰め込んだいろんな感情を、みなさんにお届けできたら” と、真摯に挨拶しました。

そんな2人は3年ぶりの共演。長尾さんは、山田さんについて “素敵に成長されてるな。変わっている部分と良い意味で変わっていない部分があって、落ち着いてらっしゃるんですけど、少し「少女」な部分が残っているのが素敵だなと思います” と、再会した感想を告白。

続けて “（山田さんは）3年前は、どちらかというと「姉さん」という感じが強かった。撮影初日に「タメ語でいいよ〜」って言われて、「姉さんだ！」って（思った）” と当時を振り返ると、 “今回共演させていただいて、よりラフな感じで撮影できました” と、にこやかに語りました。



そんな長尾さんに対し、山田さんは “あまり大きく変わってない” と、一言。長尾さんは“変わってないかぁ〜”と、悔しがって会場を笑わせました。







また、作中で前田さん演じる刑事に取り調べを受けるシーンがあるという長尾さんは、 “完成したものを観て思ったんですけど、「おれ、あっちゃんに取り調べされてる！」って。小さい頃からテレビで見させていただいていたので” と、興奮気味にコメント。前田さんは、 “かわいい感想（笑）” と、笑みを浮かべていました。









イベント終盤、MCから「愛してやまないこと」を聞かれると、 “緑茶にハマってて” と答えた長尾さん。 “「俺は日本人だから緑茶だ！」と思いながら買っている” と語り出すと、何かのスイッチが入ったのか “冷えた方が好きですね、まだ年齢的にも。年齢を重ねるごとに温かいものが好きになるイメージがある。僕は、まだキンキンに冷えた方が良いですね” と熱弁して、会場の笑いを誘いました。

【担当：芸能情報ステーション】