¼¯»ùÅç¸©¤Ç¡¢¤¤Î¤¦6Æü¡¢µ¡³£¤¬Íî²¼¤·¡¢2¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤â»ëÌî¤Ë¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃÖ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÆüÃÖ»Ô¿á¾åÄ®±ÊµÈ¤ÎÂÀÅÄÀî¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ÎÀèÃ¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Àî¤Î¿å¤ò¤»¤»ß¤á¤ëÅ´¤ÎÈÄ¤ò¶´¤ó¤Ç°ú¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥í¥Ï¥ó¥Þー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡³£¤¬Íî²¼¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬Àî¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ±Î½¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à·úÀß²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦»°·¦Ä¾¼ù¤µ¤ó(43)¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à23ºÐ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥ìー¥ó¤ÇÅ´ÈÄ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å´ÈÄ¤òÀî¤«¤é°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ú¤È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å´ÈÄ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¡³£¤È¥¯¥ìー¥ó¤ò³°¤·¡¢¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤ÏÊÌ¤Îºî¶È¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¹â¤µ2¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¡³£¤¬³°¤ì¤ÆÍî¤Á¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡³£¤Ï½Å¤µ2¥È¥ó¤Û¤É¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤È¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿»°·¦¤µ¤ó¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤ä½Å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
