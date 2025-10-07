新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」発生

マリアナ諸島で新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生しました。雨・風シミュレーション（GSM）によると、１１日（土）ごろから沖縄地方や九州地方をはじめ、全国的に影響が出る可能性があり、台風２２号に続いて注意が必要です。

８日（水）～１８日（土）のを画像で掲載しています。

先に近づく台風２２号 情報

先に日本に近づく強い台風２２号は、８日（水）には「非常に強い」勢力に発達し、本州南岸を進む見込みです。予報円の中心を進んだ場合、台風本体の雨雲はかからなくて済みそうですが、関東地方や東海地方では、８日（水）９日（木）は台風の外側の雨雲がかかり、雨が降りやすくなるでしょう。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

新たな台風のたまご 雨風シミュレーション８日（水）～１８日（土）

そして、台風２２号とは別の「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生しました。

シミュレーションでは、台風２２号が日本から遠ざかる９日（木）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が現れます。この「渦」は、沖縄付近から九州南部付近を経て、本州南岸を進むと予想されています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があるため、「台風のたまご＝熱帯低気圧」の動向については、今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

