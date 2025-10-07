Ì¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«ºÒ³²¤«¤é2¤«·î¡¡¹¬Ê¡¤Î´ú¤Î¤â¤È´õË¾¶»¤Ë¡ÖÄÌ¤ê²ñ¡×·ëÀ®
Ì¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é¤¢¤¹10·î8Æü¤Ç2¤«·î¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®¤ÎÌÖ³Ý¶¶¤ÏÈï³²¤¬½Ð¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£³«ÄÌ¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÄÌ¤ê¤Ë¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢¼þÊÕ¤ÎÅ¹¤¬·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½¤ò´ê¤¦¡¢²«¿§¤¤´ú¡£Àî¸ýµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ç¤¹¡£
ÌÖ³Ý¶¶¤Ï¡¢8·î¤ÎÂç±«¤Ç¶¶¤ò»Ù¤¨¤ë¹º¤¬ºÇÂç¤Ç¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ëÏª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤âºï¤é¤ì¤¿ÅÚ¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¹©»ö¤ä¡¢¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¹ñÆ»10¹æ¤ÎÌÖ³Ý¶¶¤Ç¤¹¡£Âç·¿¤Î¥¯¥ìー¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤â¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºî¶È¤Ï24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÖ³Ý¶¶¤Î±èÆ»¤Ë²«¿§¤Î´ú¤¬É÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ú¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÖ³Ý¶¶¼þÊÕ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¤«¤Þ¤¨¤ë¡ÖÌÖ³Ý¶¶Éü¶½Î×»þÄÌ¤ê²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤Ç¤¹¡£
²Ã¼£ÌÚñ½Æ¬²°¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Àè·î¡¢È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1Æü¤ª¤è¤½2Ëü5000Âæ¤¢¤Ã¤¿¸òÄÌÎÌ¤Ï·ã¸º¡£¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¸®ÊÂ¤ßÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤ê²ñ¤Î¥êー¥Àー¡¢ÀîÂ¼µÈ°ì¤µ¤ó¡£ÁÏ¶È97Ç¯¤Î¤Õ¤È¤óÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀîÂ¼¤Õ¤È¤óÅ¹¡¦ÀîÂ¼µÈ°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼Ö¤â¿Í¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤Î¤Ü¤ê´ú¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£µõ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏºÒ³²¸å¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬6³ä¤â¸º¾¯¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÆ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òÎ®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÄÌ¤ê²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀîÂ¼¤Õ¤È¤óÅ¹¡¦ÀîÂ¼µÈ°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÄÌ¤ê²ñ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1¿Í¤º¤ÄÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡×
ÄÌ¤ê²ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÉü¶½¡×¡£°ì»þÅª¤Ê½¸µÒ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¹©»öÃæ¤ÎÌÖ³Ý¶¶¤Î¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ²½¡×¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÀîÂ¼¤Õ¤È¤óÅ¹¡¦ÀîÂ¼µÈ°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Í¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¡¢¡É¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¡É¤È¤¤¤¦±Ç²è¡£¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤ò²«¿§¤Î´ú¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¡×
¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾åÍ±ÍÎÈþ¤µ¤ó¡£ÌÖ³ÝÀî¤Î¤¹¤°²£¤Ç¡¤¼êºî¤ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤ò2Ç¯È¾Á°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²Á°¤Ï°¨ÎÉ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¸Åç»Ô¤ä¼¯»ùÅç»Ô¤«¤éÍè¤¿µÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¤ï¤º¤«2³ä¤Û¤É¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÍ±¤µ¤ó¤â1¤Ä¤ÎÅ¹¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊCOZY CAFE¡¦¾åÍ±ÍÎÈþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö1¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÏÃ¡£Å¹Æ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë²¿¤«¼êÎ©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄÌ¤ê²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´ú¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¤éÌÜÎ©¤Ä¡×
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´ú¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ËËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¾Ð´é¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦7Æü¡¢¥á¥ó¥Ðー¤é¤Ï¡¢ÌÖ³Ý¶¶¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÅìÂ¦¤ÈÀ¾Â¦¤Î¹ñÆ»±è¤¤¡¢¤ª¤è¤½200¥áー¥È¥ë¤Ë¡Ö¤«¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤¢¤¤¤é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ú¤È¡¢²«¿§¤ÎÌµÃÏ¤Î´ú¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½60ËÜ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êñ½Æ¬²°¤ÎµÒ¡Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÊCOZY CAFE¡¦¾åÍ±ÍÎÈþ¤µ¤ó¡Ë¡Öºî¶È¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÄÌ¤ê²ñ¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿´ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÊÀîÂ¼¤Õ¤È¤óÅ¹¡¦ÀîÂ¼µÈ°ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÈÅÓÀä¤¨¤¿Æ»¤Ë´õË¾¤Î·ü¤±¶¶¤ò¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÌÖ³Ý¶¶¤ËÍè¤Æ¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´õË¾¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¼£ÌÚ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£¸å¡¢ÄÌ¤ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î3¤Ä¤Î¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ½ºî¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÖ³Ý¶¶Éü¶½¹Ã»Ò±à¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤ò¶»¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
