¥¦¥¨¥¹P¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òCOOL¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ê¡¼¥¹
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô2130Ëü¿Í±Û¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¦¥¨¥¹P¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë ¡ØHey Yo Tokyo!¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°0»þ¤è¤ê¡¢À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÆ±»þ¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹£Ð¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¿Ê²½·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¤ä¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñºÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë8¸Ä¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃÏÌ¾¤ò¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¡¢Åìµþ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¡ÖDA.YO.NE¡×¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦GAKU MC¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¡ÖÇÜÇÜ FIGHT!¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¡õµÜÌîÀÅ from CANDY TUNE¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¸ÄÀÁ´³«¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç»²Àï¤·¤¿MANA¡¦KANA¡Êfrom OKAME and ex.CHAI¡Ë¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦Æî±À¥Ï¥¸¥áÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Î ¿¼Ä®¼÷À®¡Ê¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤¬»²²Ã¡£
MV¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥¹PËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅìµþ¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ÎÉ½¼¨¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¡É²Î¤¨¤ë MV¡É¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¦¥¨¥¹P¡¦¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤âÌë¤ÊÌë¤Ê1¿Í¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¿§¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¢£GAKU MC Rap Ã´Åö¡¡¥³¥á¥ó¥È
¹ñ¶¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢À¤³¦¤Ë¾Ð¤¤¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥¨¥¹P¤¯¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇú¾Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó²»³Ú¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹P¤¯¤ó¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤Î½»¤àÅìµþ¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£Î©²Ö¶×Ì¤¡¢µÜÌîÀÅ CANDY TUNE Vocal Ã´Åö¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢CANDY TUNE¤Ç¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤²Î¤¤Êý¤ÇCANDY TUNE¤Ç½é¤á¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÂç¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ìÀäÂÐµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ã¤ÆÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¡¢½çÈÖ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤Ë«¤á¤¢¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¤¹¤´¤¯Æ¬¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤³¤Î¶Ê¡¢¤¹¤°³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡£Æó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¢°ã¤¦Êý¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¤³¤Î1¶Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¡¢MV¤â¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MV¤â²Î»ìÄÌ¤ê¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÊý¤È¤«¤â¡Ö¤³¤³¤¬ÃæÌÜ¹õ¤«¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MANA¡¦KANA¡Êfrom OKAME and ex CHAI¡ËRap Ã´Åö ¥³¥á¥ó¥È
À¤³¦Åª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¦¥¨¥¹P¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Þ¤º¤ª¤â¤í¤¤¤±¤É ¡¢¶Ê¤â¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿♡»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¥Æ¥ó¥¥å¡ªÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ♡
¢£¿¼Ä®¼÷À® / Voice Ã´Åö ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«À¤³¦¤Î¥¦¥¨¥¹P¤µ¤ó¤Î¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¼«¿È¤¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ï¤ªÞ¯Íî¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥º¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤ÇÀ§ÈóËü¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±±Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¦¥¨¥¹P feat. GAKU-MC/Î©²Ö¶×Ì¤&µÜÌîÀÅ from CANDY TUNE/MANAKANA/¿¼Ä®¼÷À®
¡ÖHey Yo Tokyo !¡×
ºî»ì¡§¾®¾¾°ìÌé¡¢GAKU-MC
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾®¾¾°ìÌé
È¯Çä¸µ¡§¤è¤·¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯
ÇÛ¿®Æü¡§10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
https://lnk.to/wesp_heyyotokyo
¥¦¥¨¥¹£Ð¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¿Ê²½·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¤ä¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡¢¹ñºÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë8¸Ä¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¡ÖDA.YO.NE¡×¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦GAKU MC¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¡ÖÇÜÇÜ FIGHT!¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¡õµÜÌîÀÅ from CANDY TUNE¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¸ÄÀÁ´³«¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç»²Àï¤·¤¿MANA¡¦KANA¡Êfrom OKAME and ex.CHAI¡Ë¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦Æî±À¥Ï¥¸¥áÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Î ¿¼Ä®¼÷À®¡Ê¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤¬»²²Ã¡£
MV¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥¹PËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅìµþ¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ÎÉ½¼¨¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¡É²Î¤¨¤ë MV¡É¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¦¥¨¥¹P¡¦¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤âÌë¤ÊÌë¤Ê1¿Í¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¿§¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¢£GAKU MC Rap Ã´Åö¡¡¥³¥á¥ó¥È
¹ñ¶¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢À¤³¦¤Ë¾Ð¤¤¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥¨¥¹P¤¯¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇú¾Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó²»³Ú¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹P¤¯¤ó¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤Î½»¤àÅìµþ¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£Î©²Ö¶×Ì¤¡¢µÜÌîÀÅ CANDY TUNE Vocal Ã´Åö¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢CANDY TUNE¤Ç¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤²Î¤¤Êý¤ÇCANDY TUNE¤Ç½é¤á¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÂç¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ìÀäÂÐµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ã¤ÆÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¡¢½çÈÖ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤Ë«¤á¤¢¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¤¹¤´¤¯Æ¬¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤³¤Î¶Ê¡¢¤¹¤°³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡£Æó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¢°ã¤¦Êý¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¤³¤Î1¶Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¡¢MV¤â¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MV¤â²Î»ìÄÌ¤ê¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÊý¤È¤«¤â¡Ö¤³¤³¤¬ÃæÌÜ¹õ¤«¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MANA¡¦KANA¡Êfrom OKAME and ex CHAI¡ËRap Ã´Åö ¥³¥á¥ó¥È
À¤³¦Åª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¦¥¨¥¹P¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Þ¤º¤ª¤â¤í¤¤¤±¤É ¡¢¶Ê¤â¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿♡»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¥Æ¥ó¥¥å¡ªÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ♡
¢£¿¼Ä®¼÷À® / Voice Ã´Åö ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«À¤³¦¤Î¥¦¥¨¥¹P¤µ¤ó¤Î¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¼«¿È¤¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ï¤ªÞ¯Íî¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥º¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤ÇÀ§ÈóËü¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±±Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¦¥¨¥¹P feat. GAKU-MC/Î©²Ö¶×Ì¤&µÜÌîÀÅ from CANDY TUNE/MANAKANA/¿¼Ä®¼÷À®
¡ÖHey Yo Tokyo !¡×
ºî»ì¡§¾®¾¾°ìÌé¡¢GAKU-MC
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾®¾¾°ìÌé
È¯Çä¸µ¡§¤è¤·¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯
ÇÛ¿®Æü¡§10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
https://lnk.to/wesp_heyyotokyo