江原啓之「人恋しくないならそれでいい」人付き合いが苦手、思いやりがない自分が嫌…悩む相談者に告げた“根本的な問題点”とは？
スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A
10月5日（日）の放送では、人間関係に悩み、自己嫌悪に陥る35歳女性にアドバイスを送りました。
＜リスナーからの相談＞
自分は思いやりが少なく、友達もほとんどいません。人間関係がうまくいかず、恋愛経験もありません。人を好きになることも難しく、自己中心的な愛情しか持てません。何かあると腹を立て、相手を責めるような気持ちになってしまいます。思いやりのない自分が嫌です。人の気持ちを考えない行動をしてしまうことが多いです。人として欠けていて周りが見えない自分が嫌です。自分を認めることもできなくて心が狭く、卑下や差別をしている自分が嫌です。どうしたら変われるのでしょうか？（35歳 女性）
＜江原からの回答＞
この文章だけ見て、もしかして……？って思うことがあるの。例えば、その悩みに関して、医療系のことが必要な場合には、一番相応しい医療機関に行かれてみる。
例えば、これらの悩みが、発達障がいから来ていたりすると、むやみに苦しんでいるのはかわいそう。気の毒ですので。あまりにも（つらい）という場合には、ちょっと調べていただいて（医療機関に行かれてみる）ほうが良いかなと思います。
もし、そういったことがないのだとした場合……の前提で少し申し上げると、例えば、「自分は思いやりが少なく、友達もほとんどいません」と書かれています。これは、1つのポイントだけです。お友達を作ったり、人と関わるのって、実は、人は寂しいから友達を作るんです。（その考えは）“ポジティブじゃない”って言われてしまうかもしれないけれど。
相談者さんにないのは、“寂しさ”なんです。だから、人恋しくないのでしょう。恋愛経験もなく、自己中心的な愛情しか持てない。これが、何の問題もないのなら、その人の個性だから良いのでは？って思うんですけどね。
そこを、人と合わせようとか、世の中の全体と同じような動きをしなきゃおかしい、と思うのは良くないかな、と。だって、独りをこよなく愛する人っているじゃないですか。ムーミン谷のスナフキンじゃないけれど（笑）。そういったこともあるわけ。それなら、それで良いじゃないですか。
個の生活を楽しんでいる人もいますよ。人と関わったりするよりも、自分で本を読んだり、音楽を聴いたり、自分と向き合って暮らすのが好き、っていう方も世の中にいる。それは何も悪いことではない。それを、人と対比するからおかしくなるんです。
人間って、寂しくなるから人と話がしたくなる。無理に「人と話しをしなきゃ……」と思って話す人って、いないんですよ。「心細いな……」とか、「ちょっと人と語らいたいな」とか思うので話をしてみたり。まったくの赤の他人でも、お店とかで会ったりした人と「やっぱり、そう思います？」なんて話をすることもある。
そういったところで人とのコミュニケーションとか、接点とかっていうのができてくる。だから、それを必要としないなら、それはそれで良いんじゃないかな？と思うんですよ。
それをね、いたずらにね、何か「卑下や差別をしている自分が嫌です。どうしたら変われるのでしょうか？」って。自分が人恋しくなったりしたら、行動に移しますよ。頭で考えて動くことではないでしょう？ それを受け入れることが大切ですよね。
●江原啓之 今夜の格言
「“好き”を大切に生きて。人生に無駄はありません」
＜番組概要＞
番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り
放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00〜22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30〜12:55
出演者：江原啓之、奥迫協子
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/oto/