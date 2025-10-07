声優で歌手の上坂すみれが７日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。

上坂はこの日、同じく声優の三上枝織がナビゲーターを務めるラジオ番組「みかっしょ！」１０周年イベントに出演。インスタグラムに「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？きのうは『みかっしょ！』１０周年イベントにおじゃましました！みかしーさん、番組１０周年おめでとうございます！！」とつづり、襟の付いたワンピースを着た姿や三上との２ショットなどを披露した。

続けて「みかしーさん、番組１０周年おめでとうございます！！私にとって声優のレギュラーがはじまる前からお世話になった『Ａ＆Ｇ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ Ｌａｄｙ Ｇｏ！！』の人生で初めて見たおねえさん声優ことみかしーさん…一生…勝てないよお…！！！いつお会いしてもバテバテになるまでいっしょに笑って飲んでくれてありがとうございます！これからもみかしーさんは私にとって、ナンバーワン愛されナチュラル狂気先輩です！ついてゆきますっ！イベントのあとも無事いっしょに飲みました！うふふ！」と三上への感謝を長文でつづった。

この投稿にファンからは「みかっしょ！のイベント昼夜どちらもとても楽しかったです！お二人の仲の良さが伝わるイベントでした！」「お疲れ様でした。相変わらず、綺麗で可愛い過ぎです」「君はいつも美しいよ」「きゃわいいいいい！！！！」「それにしてもナチュラル狂気先輩ってサラッとすごいことをｗ」などの声が寄せられている。