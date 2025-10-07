元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。自宅のある埼玉県の低評価に憤る一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで民間シンクタンクによる「２０２５年都道府県魅力度ランキング」が発表され、北海道が１７年連続首位（２位・京都府、３位・沖縄県）となり、埼玉県が昨年の４６位から最下位に転落したという記事が紹介された。

同県吉川市在住の北斗はこの結果に「ちょっと待って！ 埼玉県が最下位なの？ 頭おかしいんじゃないの！ 何言ってんの！」と絶叫。

「いい所だよ、埼玉は。みんな埼玉って、どういうイメージなの？」と問いかけると、同じくコメンテーターで出演の作家・岩下尚史さんは「新幹線で金沢に行く時に通るところ」と返答。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーが埼玉のイメージについて「暑いしか出てこなくて…。熊谷＝暑いってイメージ」と言うと「熊谷、１位じゃなくなっちゃったんだよね」と北斗。

ＭＣの垣花正に「埼玉の魅力を教えて下さい」とリクエストされると「いろいろありますよ。そうね。長瀞（ながとろ）のライン下りとか。何があるかな？」と口ごもった北斗。垣花に「川越の小江戸とかありますよ」と助け船を出されると「小江戸もある！」とニッコリ。「昔ながらの建物があったり、時の鐘とか。特にサツマイモがおいしい」と話した上で「埼玉の人が自分で（自虐的に）言うのはいいんだけど、ディスられると、ムカつくんだよな〜」と正直に話していた。