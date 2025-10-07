Amazonにて、「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで実施中。サンディスクやウエスタンデジタルのSSDやSDカードなどのストレージ製品が多数セール対象となっている。編集部が7日18時に確認したところ、内蔵HDD WD Blueの8TB「WD80EAAZ-AJP」が通常21,680円のところ14％ OFFの18,740円、6TBの外付けHDD「WDBR9S0060BBK-WESN」が通常30,980円のところ15％ OFFの26,330円で販売されている。

そのほか、外付けSSD 4TB「SDSSDT40-4T00-NA25」が通常60,403円のところ15％ OFFの51,380円、2TBでUSB4対応の「SDSSDE82-2T00-GH25」が通常47,556円のところ15％ OFFの40,380円、CFexpress TypeB 512GBの「SDCFE-512G-GH4NN」が通常35,152円のところ20％ OFFの28,180円、UHS-IIでV90のSDカード256GB「SDSDXDM-256G-GHJIN」が通常43,232円のところ15％ OFFの36,780円で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください