「つけるだけでおしゃれ度格上げ」アメカジ＆ストリートで、防犯も叶う“ウォレットチェーン”
“ウォレットチェーン”が、令和のストリートで再ブーム。90年代のバイカースタイルを彷彿とさせながらも、現代のファッションに馴染む軽量・ミニマルなデザインが増えている。実用性とファッション性を両立できるアイテムとして、アメカジ・古着・Y2K系ファッションの仕上げに取り入れる人が続出中、おすすめアイテムを紹介する。
【写真】「太めチェーンで“存在感MAX”」シンプルコーデを一瞬で格上げする一本
■【S.W.P】メンズ ウォレットチェーン シルバー
武骨さと高級感を両立した、S.W.Pのウォレットチェーン。太めのシルバーチェーンが光を反射し、デニムやワークパンツに合わせるだけでスタイルが引き締まる。ステンレス素材で錆びにくく、重厚感がありながらも軽い付け心地。カジュアルからモードまで幅広いスタイルにマッチする万能アイテムだ。シンプルなTシャツコーデにプラスするだけで、トレンドの“平成みストリート”を再現できる。
・太めのチェーンで男らしく存在感を演出
・錆びにくく、長く使えるステンレス製
・デニム・スラックス・カーゴなど幅広く対応
■【SWANUNION】ウォレットチェーン シルバー／チェーンタイプ
程よいボリューム感で、ストリートにもキレイめにも合わせやすい一本。艶感のあるシルバーが腰元で存在感を放ち、動くたびに光を反射して上品に映える。フックやリングのデザインもシンプルで、どんなパンツにも馴染みやすい。さりげなく個性を出したい人におすすめ。
・細身チェーンで軽量＆スタイリッシュ
・シンプルながら高見えする艶シルバー
・どんなファッションにも合わせやすいデザイン
■【スワンユニオン】本革ウォレットロープ ブラック
チェーンではなく、あえて“レザーコード”を選ぶのも粋。スワンユニオンの本革ウォレットロープは、手編みで仕上げられたしなやかな質感が魅力。40cmの使いやすい長さで、財布との相性も抜群。無骨なバイカースタイルにはもちろん、ジャケットスタイルの外しアイテムとしても使える。
・高級感ある本革×手編み仕上げ
・経年変化を楽しめる素材感
・ブラックカラーでどんな服にも合う
■【Uniqsum】フレアクロスウォレットチェーン
クロスモチーフが印象的なデザインチェーン。シルバーの輝きに加え、エッジの効いた装飾で“Y2Kストリート”を彷彿とさせる。重厚感がありながらも派手すぎず、男女問わず使える万能デザイン。アクセ感覚で取り入れたい人におすすめ。
・クロス装飾でY2K感ある存在感
・錆びにくく耐久性に優れた素材
・ユニセックスで使えるバランスデザイン
■【silver KYASYA】太幅 あずきチェーン シルバー／ブラック
チェーンアクセ好きから高支持を集めるsilver KYASYA。このモデルは極太あずきチェーンを採用し、重厚でラグジュアリーな印象を演出。シルバー×ブラックのコンビがクールで、シンプルなスタイルに一点投入するだけで都会的な雰囲気に。
・あずきチェーン特有の立体感
・シルバー×ブラックの配色でモードにも◎
・高品質ステンレスで長く愛用できる
■【sistemirio】ビンテージ リング ウォレットチェーン
ビンテージ感あふれる、カラビナ×リングデザインが魅力。カジュアルにもアウトドアにも馴染み、腰元のアクセントとして優秀。真鍮風のカラーリングが落ち着いた雰囲気を出し、大人の男性にもフィットする一本。
・ビンテージライクな真鍮カラー
・軽量で持ち歩きやすい
・シンプルな服装に映える個性派デザイン
■【H.N.Z】真鍮製ウォレットチェーン ブラス
真鍮の深みある輝きが特徴。ゴールド寄りの色味で高級感があり、革財布との相性も抜群。43cmの絶妙な長さで、使い勝手と見た目のバランスがよい。アメカジや古着スタイルの“仕上げ”におすすめしたい一本だ。
・経年変化を楽しめる真鍮素材
・コンパクトで動きやすい43cmサイズ
・アメカジ・古着コーデとの相性抜群
懐かしさと新しさを併せ持つ“ウォレットチェーン”は、令和のストリートで確実に存在感を取り戻している。防犯用の財布チェーンではなく、ファッションの一部として再評価される今、一本持っておくだけでコーデの幅がぐっと広がるはず。“平成み”のエッセンスを取り入れて、今っぽくアップデートされたチェーンスタイルを楽しもう。
