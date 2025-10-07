将棋の第73期王座戦五番勝負第4局が10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で指され、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の伊藤匠叡王（22）に99手で勝利した。この結果、シリーズ成績は2勝2敗のタイに。藤井王座がカド番をしのぎ、勝負のゆくえは最終局に持ち越されることとなった。注目の第5局は28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」で行われる。

カド番の藤井王座が踏ん張り、2勝2敗のタイに追いついた。大注目の一番は角換わり志向の立ち上がりから、シリーズ2連勝中の伊藤叡王が角を四段目に上がる秘策を披露。勝負所で用意された新工夫とあり、藤井王座の対応力が見どころとなった。

意欲的な作戦となったが、その後は穏やかな進行に。昼食休憩後は藤井王座の攻め、伊藤叡王の受けの進行でじっくりした戦いとなった。本格的な戦いが始まったのは夜戦突入後。勝負所と見た藤井王座は技ありの角引きで流れを引き寄せると、主導権を握って終盤戦へ。両者の指し手のペースが急激に上がり、互いの強気が激突する迫力の展開となった。

藤井王座は攻めの勢いを緩めることなく後手陣を目掛けて前進。伊藤叡王も戦力不足の中で技を駆使して先手玉に迫ったが、その差を埋めることはできず。藤井王座は手厚い指し回しで後手陣を制圧し、勝利を収めた。

勝利した藤井王座は、「序盤から一手一手非常に難しい将棋だった。夕食休憩明けから自信のない展開で、勝負に行って苦しめかなと思っていたが、攻めを呼び込む形となった。その前後の数手は一手一手の変化が際どかったのかなと思う」と一局を総括。「第5局を指せることになったので、実力を高めて熱戦にできるように頑張りたい」と意気込みを語った。

一方、敗れた伊藤叡王は「序盤から前例のない展開を選び、中盤以降非常に難しい将棋だった。角引きを軽視していて、そこから一気に崩れていってしまった。そのあたりをもう少しケアしたかった。悔いが残る。第5局は少し日が空くので、しっかり準備して頑張りたい」と話した。

この結果、シリーズ成績は2勝2敗のタイに。藤井王座がフルセットに持ち込むことに成功し、タイトルのゆくえは最終局で決着を付けることとなった。藤井王座が連勝で防衛3連覇を決めるか、伊藤叡王が王座奪取で二冠目を手にするのか。運命の第5局は28日、山梨県甲府市「常磐ホテル」で予定されている。

