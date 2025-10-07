Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、大型ディスプレイでウェブ会議や動画視聴がはかどるSamsung（サムスン）の「Galaxy Tab A9+」や、見やすさと使いやすさを両立したAmazonの「Fire HD 8」など、仕事・勉強・遊びまで活躍するタブレットがお得に登場しています。

複数タスクの同時進行もOK。11インチの大画面が魅力的なSamsungの「Galaxy Tab A9+」が34%オフ

書きやすいSペン同梱で作業効率アップ！ 「Galaxy Tab S10 FE」が71,240円で販売中です

最薄5.6mmのスリムボディで持ち運びもラクラク。AI機能が充実した「Galaxy Tab S10+」が29％オフ

過酷な現場にも適応する耐久性とバッテリー性能がGOOD。「Galaxy Tab Active5 Pro」が8％オフ

Amazonの「Fire HD 8」が半額！ シャオミの「Redmi Pad SE 8.7」もセール特価で1万円以下ですよ

なお、上記の表示価格は2025年10月7日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

