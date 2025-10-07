「かなり『前に向かって行けよ』と背中を押された」

きのう（6日）サッカーJ1・ファジアーノ岡山の「新たなホームスタジアム」の建設を求める署名活動について、50万筆を超える署名が、岡山県知事と岡山県議会議長に提出されました【画像①】。

これを受け、岡山県の伊原木隆太知事はけさ（7日）のラジオ番組で、



「（新スタジアムを）作るのであれば、ぜひ今の立地と同じぐらいアクセスのいいところに作らなきゃいけないと思う」





段ボールいっぱいの署名に 伊原木知事は

「『かなり、前に向かって行けよ』と岡山県民、有権者、納税者の皆さんから背中を押された」などと述べました。

県庁に提出された署名は、ファジアーノ岡山やサポーター有志など7つの団体で作る「新スタジアムの整備を推進する会」のメンバーが集めたもので、6月26日から9月末まで実施し50万2916筆が集まりました【画像②】。



去年、オープンしたサンフレッチェ広島のホームスタジアムの建設を求めた数を上回っています。

けさのラジオ番組「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜・午前6:30～7:00放送）に生出演した伊原木知事は、ジャーナリストの春川正明氏の質問に、以下のように答えました。

（ジャーナリスト 春川正明氏）

「昨日のサッカーの専用スタジアムの署名、すごかったですね。いかがですか？」



（伊原木隆太 岡山県知事）

「私、署名の数字を自分で予測してたわけじゃないんですけれど、『10万～15万は超えてくるんだろうな』ぐらいに思っていましたけれども、実際署名を集めて20万超えた、30万以上だと、あれよあれよという間に40万、45万って」



「受け取るときには50万を超えていて、ダンボールがずらっと並んでましたけど【画像④】、これが（署名が）詰まってあの重さで、これは『大変な人の熱い思いが詰まってるんだな』と」

「どれくらいの人が、スタジアムを望んでいるかが重要」

「とにかく私は、一般会計で7000億円、特別会計まで入れると年間1兆円を超える予算の提案をする権限があるわけですけれども、その県民の皆さんの大事なお金を無駄遣いするっていうのは、これも絶対やっちゃいけないことで、そのサッカースタジアムどれぐらいの人が望んでるのかっていうのが、すごく気になるんですよ」



ーおっしゃっていましたもんね、議会などでも、民意というか、「皆さんがどういう思いなのかを確認したい」と、大事なお金を使うためには、と。



（伊原木隆太 岡山県知事）

「そこはもう、私がサッカーが好きか嫌いかとか、そういうのはもう全然別の次元で、『皆さんが望んでいることをする』というのは、ある種、行政の基本ですから。『（今回は）大変な方の熱意が可視化されたな』っていうことを感じます」

「大きなサポートが可視化された」「受け止め方が違ってくる」

ーこの熱意を受けて、どうやってサッカー専用スタジアムの建設、、、まだ何も決まっていませんけれど、伊原木さんの中では今どういう思いですか？「これを前に進めていく」とか。



（伊原木隆太 岡山県知事）

「とにかく少数の人が騒いでいてすごく大きく見えていて、進め出すと実はものすごい反対が後ろにあったということになると、結構大変なことになるんですけれども」



「大きなサポートがあるっていうことが可視化されたことで、執行部である私も、予算を承認する権限を持ってる議会の55人の皆さんも、ずいぶんやっぱり受け止め方は違ってくるんだと思うんですよね」



「場所のこととか段取り、まだまだ決めなきゃいけないというか、決まってないことがいっぱいあるんですけれども」

広島を視察し「こんな景色を岡山で見られたら」

（伊原木隆太 岡山県知事）

「広島には、私、２度行かせてもらいましたけど、街なかのいい場所に素晴らしいスタジアムがあって【画像⑤⑥】、満員で大盛り上がりで『いやあ、こんな景色を岡山でも見られたらいいな』と」

「特に岡山の場合、広島が持ってるプロ野球はないわけですから、『岡山の人がこぞって集まって、みんなで盛り上がる場所が一つはあってもいいんじゃないか』っていうことなんで」

ーサッカーの専用スタジアムって伊原木さんがおっしゃったように、すごく市民・県民が一つになる、いいきっかけだと思うんですよね。



もちろんお金をどれぐらい使って、いろんなやり方があるので、公設民営もあるし民設民営もあるし、いろんなお金の使い方とかやり方もあると思います。

新スタジアム議論「ワーッと盛り上がるときほど慎重に、でも…」

（ジャーナリスト 春川正明氏）

「思うんですけど、私はやっぱり、RSKイブニングニュース（月～金 18:15～18:50放送）でも何回も申し上げましたけど、やっぱりそういう『集う施設』というのは大事だと思うんです」



（伊原木隆太 岡山県知事）

「そうですね。私自身、『ワーッ』と盛り上がってるときほど、慎重に、慎重にいかなきゃいけない。それに乗っかるのは簡単ですからね、、、ということでずいぶん『伊原木はやる気があるのか』って思っている人は沢山いるかと」



ー私も「今日それを聞いてくれ」っていろんな人に言われたんですけど。



（伊原木隆太 岡山県知事）

「もう歴史の教訓で、盛り上がってる時に何かいい恰好をするっていうのは、後で『何で、熱に浮かれてあんなことやっちゃったのか』っていうことが多いので、『盛り上がってるときほど常に慎重に』っていうふうに思っているんですよ」



「ただ、あれだけの人がこの署名をしたっていう事実は重いので、慎重にやっていくんですけれども、でもこれはかなり『前に向かって行けよ』というふうに、、、」



「（署名は）全員が岡山県民じゃないそうですけど、この岡山県民、有権者、納税者の皆さんから背中を押されているな、ということを思いました」

『検討を実務的に進めても大丈夫』という感じが、ジワッと

ーということは、しつこいようで何度も聞きますけど、サッカー専用スタジアムに向けて知事の中では「ちょっと一歩踏み出した」って感じですか？今のところは。



（伊原木隆太 岡山県知事）

「そうですね、『検討を実務的に進めても大丈夫なんだな』っていう感じが、ジワッとできましたね」



ー県議会の様子はどうですか？県議会でも議論が始まりかけてますけど。



（伊原木隆太 岡山県知事）

「もう、このほんの数週間の間に30万ぐらいからワーッと50万までいって、さらに上積みの可能性もあります。これはそれぞれの方にとってずいぶんまた、違うことになるんじゃないかなというふうに思います」



「それぞれの議員の先生は、それぞれの支持者・支援者の方とのコンタクトがあって、『いやあ、こうだよな』と日々、県民の皆さんの意見に耳を傾けられている訳ですから、それぞれの方が民意をすくい取ってそれが集まってくる」



「二元代表制のもとで、私と議会の皆さんでの対話でどれぐらい我々進めるべきなのか決まってくるんだと思います」

春川氏「市民の誇りも含め、施設の『社会的価値』が大事」

（ジャーナリスト 春川正明氏）

「この前もRSKでスポーツのシンポジウムをやったときに、その絡みで私も「長崎スタジアムシティ」という、サッカー専用スタジアムとアリーナがついてるところに行ったんですけど【画像⑦】」

「やっぱり、街のど真ん中にこういうところがあって、取材で一番印象的だったのは地元の学生…岡山もそうですけど、残念ながら大学で県外に出る人が多いんですね長崎も。人口もすごく減ってるので」



「でも『こういう施設ができるなら、将来就職も含めて帰ってこようかな』という学生がいたんですよ【画像⑧】」

「だから、サッカー専用スタジアムとか新アリーナ作るって、もちろん経済的効果とか費用対効果ももちろん大事なんですけど、私は申し上げてるのは「シビックプライド」＝市民の誇りとかも含めて、「社会的価値」というのはそういう施設すごく大事なんで」



「伊原木さんにはそういうところも含めて、お話を進めていただけたらなと思うんですが」



（伊原木隆太 岡山県知事）

「最近、広島に行ったり神戸に行ったり名古屋に行ったり、、、以前は隠れて視察をしてましたが、今は視察していることはオープンにしてますけど、やっぱりスタジアムによってずいぶん違いますよね」

建てるなら「客観的に明らかにして、絞り込むことが大事」

（ジャーナリスト 春川正明氏）

「それとやはり広島、、、どこでもそうですけど、やはり計画段階から作るとなったら5年、どんなに早くても5年、7年から10年ぐらいかかるって言われているんですけど、まずやっぱりそのお金もそうですし、場所もそうですね」



「この前、県の担当者の方が『今の県有地の中では『ここか』というところはすぐには見つからない』みたいなお話もありました」



（伊原木隆太 岡山県知事）

「これも事実として、県有地の中にはないと思います。とにかくこういうことで大事なのは、『これはない』『これは可能性がある』っていうのを、まず客観的に明らかにしていって絞り込んでいく、っていうことが大事だと思います」



ー私この前のRSKのシンポジウムで申し上げて、皆さんにも「勝手なこと言うな」って怒られたんですけど、私はやっぱり今の「県の総合運動公園」【画像⑨】の中で、何か前向きに考えていただきたいなって。

具体的に言うと、ごめんなさい。知事にいきなりこんなことをぶつけるのもあれですけど、私は野球をやっていたので野球場はすごく大事なんですけど、もうあそこの県の野球場も結構古くて、県の予選もやっていないので、倉敷マスカットスタジアムもあるし。



あそこの跡地に「サッカーの専用スタジアム」を作って、アリーナもありますが、申し訳ないですけど私から見ると体育館なので、あそこもアリーナを建て直して「サッカー専用スタジアム」と「アリーナ」を、長崎スタジアムシティに行ったのでそう思うんですけど、これが並んでるっていうのはすごいですよね。



ごめんなさい、何の力もない無責任な発言なんですけど、「のぞみ」の停車駅【画像⑩】の徒歩15分～20分の立地って、Jリーグの中でも本当にすごいことなんだそうですよね。ここの可能性というのは、どうですか？

「つくるなら、今の立地と同じぐらいアクセスのいいところに」

（伊原木隆太 岡山県知事）

「まさにこの『春川正明の朝から真剣勝負』、いやいやタイトル通り、、、あの私がうかつなことを口にすると、できるものもできなくなったりします。ただそういうふうにおっしゃる方は私の周りでもずいぶんいらっしゃいます」



「私が申し上げたいのは、『つくる、つくらない』っていうのも真剣に議論すべきなんですけれども、作るときに、あまり遠いところにつくってしまうと、本当にこの20年後に『無駄な使い方だった』『やらなきゃよかった』というふうになる可能性がバーンと上がってしまうと」



「なので『つくるのであれば、ぜひ今の立地と同じぐらいアクセスのいいところにつくらなきゃいけない』というふうに思っていまして、『じゃあ、どこなんだ』と、いろんな思いのある方々議論をして、『これならいける』というところになるか、ならないか、そこがすごく大事なことだ、と思っています」

春川氏「大森岡山市長と一緒になって議論を」に知事は

ーそのためには踏み込みついでにもう一つ申し上げますと、やっぱり「新アリーナをどうするんだ」も含めて、岡山市の大森市長も「もう県がサッカー専用スタジアムを考えるんだったら協力します」というふうにおっしゃっているので。



いろんなことを含めて、今まで以上に、岡山市と岡山県が一緒になって、私、RSKイブニングニュースでも何度も申し上げて、いろんな方に怒られましたけど、「いや知事と市長、もうちょっと仲良くしてくださいよ」っていつも言ってるんですけど。



ぜひ、岡山市との関係も、ぜひこの最高のサッカー専用スタジアムを作る議論を一つのきっかけとして、前向きに進んでいただけたらと思うんですけども、岡山市長との向き合いはどうですかね？



（伊原木隆太 岡山県知事）

「いや、努力したいと思います。もう春川さんね、この4年間何が起きたかよくご存知ですから、簡単じゃないっていうのはお分かりだと思いますよ。努力したいと思います」



※記事は、RSKラジオ「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜・午前6:30～7:00放送）の内容から抜粋しました。