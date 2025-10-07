長澤まさみ×盒恭た諭澑弊ダ吃辧∨椋悗量爾播刑予性絵師を描く『おーい、応為』10月17日公開
長澤まさみさんが初の時代劇主演で挑み、King & Princeの郄橋海人さんが重要な役どころで共演する映画『おーい、応為』が、2025年10月17日(金)に公開される。
【場面写真】長澤まさみの物憂げな表情―郄橋海人×大谷亮平に挟まれた無邪気な笑顔も
本作は、葛飾北斎の娘として生まれ、「美人画は北斎をも凌ぐ」とまで言われた女性浮世絵師・葛飾応為(かつしか・おうい)の知られざる人生を描いた物語。現存する作品は世界に数点しかなく、その人生は謎に包まれている。
■離縁した娘と破天荒な父、ボロ長屋で始まる絵師人生
嫁ぎ先から離縁して父・北斎のもとへ出戻ったお栄(長澤まさみ)は、ボロボロの長屋で父との二人暮らしを始める。いつも「おーい！」と呼ばれることから「葛飾応為」の名を授かり、美人画絵師・善次郎(郄橋海人)との友情、兄弟子への淡い恋心を抱きながら、男社会の中で絵師として生きていく。やがて光と闇のコントラストで独自の画風を確立し、「江戸のレンブラント」と呼ばれるまでに――。
監督・脚本を手がけるのは、『日日是好日』『星の子』などで人間の内面を繊細に描いてきた大森立嗣さん。飯島虚心さんの『葛飾北斎伝』(岩波文庫刊)と杉浦日向子さんの『百日紅』(筑摩書房刊)を原作に、親譲りの豪胆さで男社会を駆け抜けた女性アーティストの姿を現代に蘇らせる。
■三人の絵師、三つの世界観が交錯するポスタービジュアル
本作のポスタービジュアルは、それぞれの画家の代表作を背景に配し、映画の世界観を見事に表現している。応為(長澤まさみ)の背景には、彼女の代表作《吉原格子先之図》。吉原の遊郭に差し込む光と、格子の向こうに広がる闇のコントラストは、まさに応為の真骨頂。
北斎(永瀬正敏)の背景は、世界で最も有名な浮世絵《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》。荒々しい波の動きは、破天荒な天才画家・北斎の生き様そのものだ。そして善次郎(郄橋海人)の背景には、吉原の遊女を描いた艶やかな《鯉の滝登り裲襠の花魁》。美人画の名手として、応為とは異なる視点で女性を描いた善次郎の立ち位置を暗示する。
■長澤まさみが体現する、時代を超えた“カッコいい女性”
主人公・葛飾応為を演じるのは、『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)以来、日本映画界のトップを走り続ける長澤まさみさん。
「応為は子どものような大胆さがあり、人の目を気にせず自由に生きます。その姿は現代の女性の匂いを纏っていて、カッコいい」と長澤さん。「知れば知るほど、味わい深い人物で、実際に彼女に会ってみたい、見てみたいと思いました。絵や北斎に対しては、まるで人生そのものをかけているようで、勇ましく神々しい。そのすべてに、私は憧れを抱きながら演じていました」と、応為への深い共感を語る。
■郄橋海人が魅せる色気。劇中では絵の腕前も披露！
美人画絵師・渓斎英泉(善次郎)を演じるのは、King & Princeの郄橋海人さん。軽薄な江戸の男を装いながらも、応為と北斎の才能と絆を間近で見続けた唯一の理解者を、色気とクールさを併せ持つ魅力的な男として演じている。
実は郄橋さん自身も絵を描くことが趣味で、これまでテレビの冠バラエティ番組でさまざまなアート作品を披露してきた実力の持ち主。当初は絵を描くシーンはなかったが、その才能を知った大森監督がシーンを追加。撮影前に江戸時代の絵師らしく“筆”での絵を描く練習をして本番に挑み、劇中でその腕前を遺憾なく発揮している。
「僕が演じた善次郎は軽く見える面もありますが、生きるために家族を養うために、絵を描き、そして職を変える現実主義な人物だと捉えています。当初予定になかった絵を描くシーンも直前に追加され、筆で絵を描く貴重な体験をさせていただきました」と振り返る。
■豪華実力派キャストが彩る江戸の世界
応為の父であり師でもある葛飾北斎を演じるのは永瀬正敏さん。世に知られる“絵の天才”の顔だけではなく、破天荒な一人の人間としての顔、不器用な一人の父としての顔を見事に表現している。葛飾北斎の門弟で売れっ子の絵師・初五郎(魚屋北渓)を演じる大谷亮平は、誠実で穏やかな佇まいを持ちつつも、どこかつかみどころのない男を演じ、応為にとっても自然と心を惹かれる存在として映る。
応為の母であり北斎の妻・ことを演じるのは、『国宝』(2025年)などの話題作で圧倒的な存在感を放つ寺島しのぶさん。さらに篠井英介さん、奥野瑛太さんら実力派キャスト陣が集結し、江戸の世界を鮮やかに描き出す。
「光と闇を描いた彼女が照らし続けたのは―」
本作のキャッチコピーが問いかけるように、自由気ままに暮らしているように見えながらも、魂を削るように絵筆を握り続ける北斎を見つめ、その背中を追い続けた応為。江戸のレンブラントと呼ばれた彼女が、光と闇のコントラストで描き出したのは、単なる美しい絵画ではなく、自分自身の生きる道だった。
限りある人生だからこそ、自分を信じ、自分らしく生きることに情熱を燃やした応為の生き方は、きっと今を生きる私たちの背中を押してくれるはずだ。
映画『おーい、応為』作品概要
2025年10月17日(金)全国公開
監督・脚本：大森立嗣
キャスト：長澤まさみ、郄橋海人、大谷亮平、篠井英介、奥野瑛太、寺島しのぶ、永瀬正敏
原作：飯島虚心 『葛飾北斎伝』(岩波文庫刊)
杉浦日向子 『百日紅』(筑摩書房刊)より『木瓜』『野分』
配給：東京テアトル、ヨアケ
(C)2025「おーい、応為」製作委員会
