Image: Raymond Wong / Gizmodo US

夏が終わってから発表・発売されたJBLのBluetoothスピーカーJBL Grip。発表では、冷たいドリンクとクーラーボックスに入った公式ビジュが印象的でした。特徴はほぼロング感サイズのコンパクトなボディ。JBLらしいポップなカラーリングがエナドリ感満載で、音を聞く前から気分も上がります。アウトドアスピーカーは夏のイメージが強いですが、秋のハイキング、冬のソロキャンで重宝しそうです。

9月中旬に発売されたJBL Grip、米Gizmodoがレビューしました。

日本では、JBL公式サイトで1万3970円。

しっかり音の出るBluetoothスピーカーといえば、今は選択肢がいくらでもあります。低音ガンガンのBoseのSoundLin Plusもいいし、水に浮くSoundcore Boom 3iも魅力的。スピーカーを選ぶ上で重視する要素は人それぞれですが、コンパクトであること、かつその割に音量が欲しい人にオススメするならJBL Gripです。

見た目以上の音量

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

最初に見てすぐ思ったことは、Bluetoothスピーカーにしては背が高いなということ。JBL Gripの最大の特徴はそのサイズです。エネドリの缶をイメージするといいかと。長身だけどスリムなので、重さはたった385g。つまり、コンパクトかつ軽量で、ポータビリティが抜群なのです。

トップにループがあるので、リュックやパンツのベルトにひっかけてもよし。それくらいポータビリティが高いです。これつけて登山…には行けませんでしたが、NYの街中をあちこち一緒に出かけました。つけてても、邪魔に感じることはありませんでした。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

コンパクトなボディ、16Wの小さめスピーカーからは想像しているより大きな音が出ます。油断してオフィスで曲をかけたときは焦ったほど。公園でも使用していましたが、近隣で演奏されていたジャズにも負けず、しっかり自分の聞きたい曲を聞くことができました。いや、むしろ曲を停止するまで近くでジャズが演奏されているのに気づかなかったほど。

サウンドクオリティは優先せず

音は大きいものの、音の質でいうと普通。悪くもないけど良くもない。Boseはもちろん、JBLのちょい大きめCharge 5と比べると、音のニュアンスまでは再現しきれず。ただし、JBL Gripはポータビリティ重視でJBLのラインナップに追加されたので、音が普通でもいいのです。求められているのはそこじゃないよね、と。

ギターなどの中音の複雑さは再現されず、低音も重くはない。Daft Punkとか聞くと最低音域は失われているようにも感じました。比較的聞きやすいのはロック系。

繰り返しますが、JBL Gripはポータブル性が最大の特徴です。なのでサウンドクオリティにこだわる人、（音が大きいとはいえ）部屋を音で満たしたい人向けではありません。アウトドア好きで、ハイキングやピクニック、ビーチやプールで好きな音楽を聞きたい人に適したスピーカーです。

バッテリーも普通

バッテリーもちは、JBL公式わいく14時間。もちろん、使用環境（音量）によっても変わるでしょうが、ほぼ公式宣言通りと思ってよし。音量50％で1時間使用したところ、40％だったバッテリーが37％に。音量50％は、たぶん現実的な使用（とくにアウトドアでは）よりも音が小さめだと思うので、実際はもうちょっと減るはず。となると、やはり公式宣言に近いところ。

ライティングをカスタマイズ

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ポータブル性抜群以外の個性といえば、光ること。スマホの専用アプリJBL Portableから、スピーカー裏のLEDライトを設定可能。アウトドアユーザーにとって、夜間に光ってくれるとありがたいですね。どこにあるかすぐわかるし。色をカスタマイズできるのが楽しい。アプリからは、イコライザーの設定やバッテリーチェックも可能です。

防水防塵仕様はIP68。公式ビジュの通り、ドリンクや氷と一緒にクーラーボックスに入れても大丈夫です。レビューでシャワーに持ち込みましたが問題なし。ただし、Soundcore Boom 3iみたいに水に浮くことはないので、ボチャンしたら物理的に紛失します。

総評

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

JBL Gripは、どんな人にもオススメできるスピーカーではありません。まず、音にこだわるオーディオマニアは対象外。機能やバッテリー重視の人も物足りなく感じるはず。水辺での使用も特別得意というわけでもない。

では、最大のウリは何といえば、繰り返しますがポータブル性です。それ以外のすべてをうまーくバランス合わせて、ポータビリティだけずば抜けて良くしたのがJBL Grip。

ハイキングや登山で移動しながら音を流したい人にオススメしたい。周辺の音をかき消さない程度のボリュームで軽くてコンパクトで最適です。一つ欲をいえば、もう少し安くあってほしかったな。

いいところ：とにかくコンパクト、音量が大きい、照明カスタマイズできる 残念なところ：若干高い、音自体はフツー

JBL GRIP/スマートサイズ ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/アンビエントライト/アプリ対応/USB-C/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブラック/JBLGRIPBLK 12,700円 Amazonで見る PR PR

Source: JBL