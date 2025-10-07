¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢¥Þ¥Æ¥¦¡¦¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤ò¿·SD¤Ë¾·¤Ø¤¤¡ª¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¤ÇíåÏÓ¿¶¤ë¤Ã¤¿62ºÐ¤¬Æþ³Õ
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï7Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¿¦¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¡¦¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÉÒÏÓ·Ð±Ä¼Ô¡É¤¬¡¢¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1963Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤Ï¸½ºß62ºÐ¡£1990Ç¯¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ä²ñÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÌò¤òÎòÇ¤¡£ºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤Í¥¾¡¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²«¶â´üÅþÍè¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎSD¤Ë½¢Ç¤¡£ºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤äFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦íåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2023Ç¯9·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤È¹ñÆâ3Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ö¥»¥íGD¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢SD¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ª¤è¤ÓB¥Á¡¼¥à¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥×¥íÉôÌç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤òÅý³ç¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¸¥å¥ó¥È¡¼¥ê»á¡Ê¸µ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹SD¡Ë¤Î½¢Ç¤¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿62ºÐ¤Î¾·¤Ø¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÉÒÏÓ·Ð±Ä¼Ô¡É¤¬¡¢¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1963Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤Ï¸½ºß62ºÐ¡£1990Ç¯¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ä²ñÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÌò¤òÎòÇ¤¡£ºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤Í¥¾¡¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²«¶â´üÅþÍè¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ö¥»¥íGD¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¢¥ì¥Þ¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢SD¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ª¤è¤ÓB¥Á¡¼¥à¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥×¥íÉôÌç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤òÅý³ç¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¸¥å¥ó¥È¡¼¥ê»á¡Ê¸µ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹SD¡Ë¤Î½¢Ç¤¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿62ºÐ¤Î¾·¤Ø¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£