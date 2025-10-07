2025年10月4日、香港メディア・香港01は、香港のネット上で「日本旅行における失礼な行為」に関する議論が起きたことを報じた。

記事は、香港のネット掲示板「連登討論区（LIHKG）」でこのほど、あるユーザーが「香港人の日本での失礼な行為」というスレッドを立て、自身が見聞きした非常識な話を紹介したところ、大きな議論を呼んだと伝えた。

スレッド主は、ある香港人がホテルの無料キャンセル制度を悪用し、ホテルを無料の荷物預かり所として利用した話を紹介。この投稿は多くの共感を呼び、「デポジット不要という便利なルールが、こういう人たちのせいでダメにされる」といった意見や、レストランの無断キャンセル、高級店で大声で話すといった他の迷惑行為も挙げられたと記事は紹介している。

記事は、ネット上で挙げられた「日本旅行における失礼な行為」をまとめており、「ホテルの無料キャンセル制度を悪用し、荷物預かり所代わりにする」「公共交通機関で大声で話す、電話する」「レンタカーで無謀な運転をする」「すぐに他人の顔写真を撮って、ネットで晒し上げて文句を言う」「静かなレストランで騒ぐ」「定価表示の店で値切ろうとする」「懐石料理などで店のルールに従わない（席を移動したり食器を交換したりする）」「店内で許可なく撮影する」「公共の場所でヘッドホンを使わずにスピーカーで音楽を流したり、動画を観たりする」「郷に入っては郷に従わない（特に温泉や大浴場で、髪を束ねない、タオルを湯船の縁に置く、タトゥーを隠さないなど）」の10項目を紹介した。（編集・翻訳/川尻）